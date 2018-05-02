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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
02.05.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

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Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

Son dönemin en etkileyici filmleri şüphesiz Kore Sineması’ndan geliyor. Değişik görsel anlatımları ve farklı senaryolarıyla Hollywood klişelerinden sıkılanlara ilaç gibi geliyor. Özellikle farklı konuları işleyen aşk filmleri romantizmin farklı hallerini keşfetmemizi sağlıyor. İşte bu güzel romantik Kore filmlerinden en güzelleri!

Hırçın Sevgilim (My Sassy Girl)

Korelilerin kendilerine has espri anlayışları ve aşık halleri var. Kore Sineması’nda biraz aşinaysanız bunu çok iyi bilirsiniz. İşte Hırçın Sevgilim de böyle bir film. Kyun-woo adındaki gencin bir metroda sarhoş bir kızla tanışması sonrasında hayatı değişir ve normal bir insanla birlikte olmadığını zamanla farketmeye başlar.

Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

Boş Ev (Bin-jip)

Kore Sineması’nın en yetenekli yönetmenlerinden biri olarak isimlendirilen Kim Ki-duk’un elinden çıkan film farklı senaryosu ve görsel sadeliğiyle romantizmi ciğerinize işler. Evsiz bir adamın ev sahiplerinin boş bıraktığı evlere girip orada kaldığı filmde, bu adamın girdiği evlerden birinin boş olmadığını farketmesiyle olayın romantizme bağlaması konu alınıyor.

Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

Failan

Dramanın kralına hazır mısınız? Dünyanın en ağır ama bir o kadar romantik filmi olan Failan, sizin içinizi çürütürken diğer yandan umutla doldurur. Filmde Failan isimli kadının hayatı anlatılmaktadır. Failan, ailesi öldükten sonra Kore’ye teyzesinin yanına gelir. Ancak ülkede kalabilmesi için Kang-jae isimli bir adamla evlenmek durumunda kalır. Kang-jae’nin hikayesi Failan’dan da fenadır. Bu ikili zamanla birbirine aşık olur.

Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

Ode to My Father

Savaşın ortasında yeşeren aşklar en güzelleri en romantikleridir. Eğer siz de böyle hikayelerden hoşlanıyorsanız bu Kore filmi tam size göre. Filmin bir bölümü Kore Savaşı’nda geçiyor ve genç bir çocuk olan kahramanımız ailesine göz kulak olmak için yemin ediyor. Savaş sırasında ise Deok-soo, Young-sa adındaki hemşire ile aşk yaşamaya başlıyor. İnsan içini eriten bir aşk hikayesine hazırsanız filmin başına oturabilirsiniz.

Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

Ben Bir Robotum Ama Sorun Değil (I’m a Cyborg but That’s Ok)

İsmiyle herkesin dikkatini çeken film, ilginç konusuyla da gönülleri fethetmeyi başardı. Oldboy gibi bir efsanenin yönetmeni olan Park Chan-wook’un elinden çıkan film bir akıl hastanesinde geçiyor. Kendisini cybırg sanan genç bir kızla, insanların ruhlarını çaldığına inanan bir erkek hastanın aşkını büyük bir hayranlıkla izliyoruz.

Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi

 

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