Değişik romantikler Korelilerden 5 aşk filmi
Son dönemin en etkileyici filmleri şüphesiz Kore Sineması’ndan geliyor. Değişik görsel anlatımları ve farklı senaryolarıyla Hollywood klişelerinden sıkılanlara ilaç gibi geliyor. Özellikle farklı konuları işleyen aşk filmleri romantizmin farklı hallerini keşfetmemizi sağlıyor. İşte bu güzel romantik Kore filmlerinden en güzelleri!
Hırçın Sevgilim (My Sassy Girl)
Korelilerin kendilerine has espri anlayışları ve aşık halleri var. Kore Sineması’nda biraz aşinaysanız bunu çok iyi bilirsiniz. İşte Hırçın Sevgilim de böyle bir film. Kyun-woo adındaki gencin bir metroda sarhoş bir kızla tanışması sonrasında hayatı değişir ve normal bir insanla birlikte olmadığını zamanla farketmeye başlar.
Boş Ev (Bin-jip)
Kore Sineması’nın en yetenekli yönetmenlerinden biri olarak isimlendirilen Kim Ki-duk’un elinden çıkan film farklı senaryosu ve görsel sadeliğiyle romantizmi ciğerinize işler. Evsiz bir adamın ev sahiplerinin boş bıraktığı evlere girip orada kaldığı filmde, bu adamın girdiği evlerden birinin boş olmadığını farketmesiyle olayın romantizme bağlaması konu alınıyor.
Failan
Dramanın kralına hazır mısınız? Dünyanın en ağır ama bir o kadar romantik filmi olan Failan, sizin içinizi çürütürken diğer yandan umutla doldurur. Filmde Failan isimli kadının hayatı anlatılmaktadır. Failan, ailesi öldükten sonra Kore’ye teyzesinin yanına gelir. Ancak ülkede kalabilmesi için Kang-jae isimli bir adamla evlenmek durumunda kalır. Kang-jae’nin hikayesi Failan’dan da fenadır. Bu ikili zamanla birbirine aşık olur.
Ode to My Father
Savaşın ortasında yeşeren aşklar en güzelleri en romantikleridir. Eğer siz de böyle hikayelerden hoşlanıyorsanız bu Kore filmi tam size göre. Filmin bir bölümü Kore Savaşı’nda geçiyor ve genç bir çocuk olan kahramanımız ailesine göz kulak olmak için yemin ediyor. Savaş sırasında ise Deok-soo, Young-sa adındaki hemşire ile aşk yaşamaya başlıyor. İnsan içini eriten bir aşk hikayesine hazırsanız filmin başına oturabilirsiniz.
Ben Bir Robotum Ama Sorun Değil (I’m a Cyborg but That’s Ok)
İsmiyle herkesin dikkatini çeken film, ilginç konusuyla da gönülleri fethetmeyi başardı. Oldboy gibi bir efsanenin yönetmeni olan Park Chan-wook’un elinden çıkan film bir akıl hastanesinde geçiyor. Kendisini cybırg sanan genç bir kızla, insanların ruhlarını çaldığına inanan bir erkek hastanın aşkını büyük bir hayranlıkla izliyoruz.
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