Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser kimdir?
Damla Ersubaşı ile 2016 yılında dünyaevine giren Mustafa Can Keser, son günlerde biyografisi merak edilen isimlerden birisi oldu. Magazin dünyasının konuşulan isimlerinden birisi olan Mustafa Can Keser, ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Peki, Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser, biyografisi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Televizyon izleyicilerinin Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem isimli diziden yakından tanıyacağı Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.
Mustafa Can Keser'den bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.
Damla Ersubaşı kimdir?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.
Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.
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