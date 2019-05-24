Damla Aslanalp kimdir ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?
Damla Aslanalp, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Almanya'da dünyaya gelmesinin ardından Türkiye'de hayatına devam eden Damla Aslanalp, bazı projelerde rol almıştır. İşte, Damla Aslanalp'ın rol aldığı filmler ve diziler hakkında bazı detaylar
Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya’da doğmuştur.
Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz yarışmasına 2013 yılında katılmış ve üçüncü seçilmiştir.
Mahsun Kırmızıgül’ün keşfetmesi üzerine 2014 yılında Kadim Dostum dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Daha sonra Filinta ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde rol almıştır.
Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen’in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almakta ve Maral karakterini canlandırmaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
Kırlangıç Fırtınası
Hayat Sevince Güzel
Kadim Dostum
Filinta
Mordkommıssıon - TV Filmi 2016
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