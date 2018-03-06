Daha mutlu bir hayat için atabileceğiniz 5 önemli adım

Kendinizi dinleyin
Kendinizi dinlemek, biraz fazla uyumak ya da dinlenmek anlamına gelmiyor. Uzun bir tatilden de bahsetmiyoruz. Aslında gün içinde bile hatta arabanızda işe giderken bile içinizdeki ses sizinle konuşmaya çalışıyor. Ancak siz onu durumdan bastırıyor ya da duymamazlıktan geliyorsunuz. Bunu yapmayın ve kendinizi dinleyin. Sizin size ne söylediğiniz etrafınızdaki herkesin ne söylediğinden çok daha önemli
Durmayı deneyin
Hayat inanılmaz bir hızla devam ederken yıllar onu takip ediyor. Bir bakmışsınız daha çok az olduğunu düşündüğünüz bir günün ardından beş yıl geçmiş. Ancak zaman izafi bir kavramdır biliyorsunuz. Zamanı yavaşlatmak da sizin elinizdedir. Kendinizi koşturmak yerine dinlenmeye almaya ne dersiniz. Bırakın her saati bir etkinlikle, işle doldurmayı. Durun! Durun ve etrafınıza kendinize bir bakın.
Plan yapın
Plan yapmak sizi hayata ve mutluluğa motive eder. Bu plan sizi zorlayacak ya da mutsuz edecek bir plan olmasın ama. Sizi iyi hissettirecek, hep yapmak istediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek üzerine bir plan olsun. Belki öncelikle bebek adımları atarak başlarsınız ancak bir bakarsınız siz onu istedikçe o size yakınlaşmaya başlamış.
Basit yaşayın
Çok basit bir şeymiş gibi söylendiği doğrudur ancak yapılamaz anlamına da gelmiyor. Basit yaşamak, basit şeylerden zevk almak, fazlasını istemek ve didinmek yerine elinde var olanla mutlu olmaya çalışmak kesinlikle mutlu bir yaşamın sırrıdır. Varlığın sizi mutlu edeceğine inanmayın. Bazen mutluluk sadece yoklukta parlar.
Sevdiklerinize zaman ayırın
Mutlu olmanın en iyi yollarından biri de şüphesiz sevdiklerinizle vakit geçirmektir. Çünkü bu insanlar en iyi doktorlar, hemşireler, psikologlar ve eğlencedirler. Hatta aynı anda hepsini olabilen sevdikleriniz mutlaka vardır. Bir insan mutlu olmak için daha ne ister. Bu nedenle onlara daha fazla zaman ayırın. Kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz.
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