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Daha mutlu bir hayat için atabileceğiniz 5 önemli adım

Hepimiz mutluluğun peşinde koşuyoruz ve belki de koşarken aslında burnumuzun hemen ucunda, sabahın ilk ışığında ya da yanımızdaki insanda bulabileceğimizi unutuyoruz. Aslında hayat çok karmaşık ve zor değil. Biz onu yaşanması zor bir hale getiriyoruz. Bu nedenle belki de daha mutlu bir hayata adım atmak bizim elimizde.

Doğan BURDA
06.03.2018 - 11:29 | Son Güncelleme :

Kendinizi dinleyin

 Kendinizi dinlemek, biraz fazla uyumak ya da dinlenmek anlamına gelmiyor. Uzun bir tatilden de bahsetmiyoruz. Aslında gün içinde bile hatta arabanızda işe giderken bile içinizdeki ses sizinle konuşmaya çalışıyor. Ancak siz onu durumdan bastırıyor ya da duymamazlıktan geliyorsunuz. Bunu yapmayın ve kendinizi dinleyin. Sizin size ne söylediğiniz etrafınızdaki herkesin ne söylediğinden çok daha önemli

Daha mutlu bir hayat için atabileceğiniz 5 önemli adım

 Durmayı deneyin

Hayat inanılmaz bir hızla devam ederken yıllar onu takip ediyor. Bir bakmışsınız daha çok az olduğunu düşündüğünüz bir günün ardından beş yıl geçmiş. Ancak zaman izafi bir kavramdır biliyorsunuz. Zamanı yavaşlatmak da sizin elinizdedir. Kendinizi koşturmak yerine dinlenmeye almaya ne dersiniz. Bırakın her saati bir etkinlikle, işle doldurmayı. Durun! Durun ve etrafınıza kendinize bir bakın.

Daha mutlu bir hayat için atabileceğiniz 5 önemli adım

 Plan yapın

Plan yapmak sizi hayata ve mutluluğa motive eder. Bu plan sizi zorlayacak ya da mutsuz edecek bir plan olmasın ama. Sizi iyi hissettirecek, hep yapmak istediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek üzerine bir plan olsun. Belki öncelikle bebek adımları atarak başlarsınız ancak bir bakarsınız siz onu istedikçe o size yakınlaşmaya başlamış.

Daha mutlu bir hayat için atabileceğiniz 5 önemli adım

 Basit yaşayın

Çok basit bir şeymiş gibi söylendiği doğrudur ancak yapılamaz anlamına da gelmiyor. Basit yaşamak, basit şeylerden zevk almak, fazlasını istemek ve didinmek yerine elinde var olanla mutlu olmaya çalışmak kesinlikle mutlu bir yaşamın sırrıdır. Varlığın sizi mutlu edeceğine inanmayın. Bazen mutluluk sadece yoklukta parlar.

Daha mutlu bir hayat için atabileceğiniz 5 önemli adım

 Sevdiklerinize zaman ayırın

Mutlu olmanın en iyi yollarından biri de şüphesiz sevdiklerinizle vakit geçirmektir. Çünkü bu insanlar en iyi doktorlar, hemşireler, psikologlar ve eğlencedirler. Hatta aynı anda hepsini olabilen sevdikleriniz mutlaka vardır. Bir insan mutlu olmak için daha ne ister. Bu nedenle onlara daha fazla zaman ayırın. Kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz.

 

Etiketler: Mutluluk , Eğlence , Motivasyon
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