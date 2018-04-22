Çocuklarıma özel tasarım yapıyorum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Cansu TOPCU
22.04.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Çocuklarıma özel tasarım yapıyorum

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Çocuklarıma özel tasarım yapıyorum

İtalya’nın Milano şehrinde EuroCucina adlı dizayn fuarı düzenlendi. Beyaz eşya markası Hotpoint de fuarda yerini aldı. Ben de markanın davetlisi olarak organizasyona katıldım, tasarımcılarından Alessandro Finetto ile konuştum.

◊ Tasarımla ilgilenmeye ne zaman başladınız?
- Ben mimarım aslında. Ama işin içine girdikten sonra tasarımı kendime daha yakın buldum. Bu yüzden de o mesleğe yöneldim. Çünkü işlevsel ürünler tasarlamak benim için daha keyifliydi.
◊ Ne zamandan beri Hotpoint’le çalışıyorsunuz?
- Hotpoint’i de kapsayan Whirlpool markasıyla neredeyse kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ama Hotpoint için 4 yıldır tasarımlar yapıyorum.
◊ Gelişen teknolojinin sizin işinize avantajı ve dezavantajı neler oldu?
- Tasarladığımız ürünler kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için çözümler sunuyor. Kullanıcıların davranışları ve sosyal çevreleriyle bağlantılı olan bu çözümlerimiz, teknoloji ile entegre bir şekilde sunulduğu için performans üst seviyeye çıkıyor. Teknoloji sayesinde ürünün ergonomik olma, kolay kullanım ve kolay temizleme özellikleri ev dekorasyonunda önemli avantajlar sağlıyor.

Çocuklarıma özel tasarım yapıyorum


BENİM İÇİN SADELİK ÖNEMLİ

◊ Kendi evinizdeki eşyaları da siz mi tasarladınız?
- Evet, ben tasarladım.

◊ Hangi noktaları dikkate alarak yaptınız tasarımlarınızı?
- Tasarım yaparken evimdeki eşyalardan ve mobilyalardan yararlanıyorum. Hem mimar hem de iç tasarımcı olduğum için eşyaların çevreyle uyumuna önem veriyorum. Evimdeki eşyaların belirli bir düzende olması gerekirken, aynı zamanda da stili ve orijinalliği de yansıtması gerekiyor.
Kullandığım ürünler aynı zamanda evde yaşayan ailem için de kullanım esnekliği sağlamalı. 3 çocuğum var ve onlar büyüdükçe evdeki kullanım alanları, eşyaları da değişiyor. Bazen her yıl bile bazı eşyaları değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü onların ihtiyaçlarına cevap vermem gerekiyor.  

◊ Herkesin tasarımı kendisine özeldir. Sizin imzanız sayılabilecek özelliğiniz hangisi?
- Saf tasarım, yekpare bir yapı, kenardan kenara görünüm... Tasarımlarımda karmaşayı mümkün oldukça azaltıp geometrik elementleri doğru bir oranda kullanmaya çalışıyorum. Minimalist bir tasarım diliyle yorumladığım ürünleri bir bakıma insanlaştırıyorum. Bunu da yaparken doğada bulunan taş, tahta, kum, mermer, metal gibi maddelerden ilham alıyorum.

Çocuklarıma özel tasarım yapıyorum

Jamie Oliver

Baharatlar olmasaydı herhalde şef olamazdım

Dünyaca ünlü şef Jamie Oliver, fuarda Hotpoint standında yemek yaptı. Konukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Oliver, soruları da yanıtladı.

◊ 5 çocuğunuz var. Onlar yemek pişirme konusunda yetenekli mi?
- Benim çok tatlı çocuklarım var. Onlarla hafta sonu oyun oynuyoruz. Birtakım şeyler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiklerimizi topluyoruz. Çocuklarımın hepsinin benzer şeylerden etkilendiğini düşünüyorum. Pazara gidip alışveriş yapıyoruz. Balık alıyoruz mesela...
Kasaba gidip birlikte et seçiyoruz. Bir bahçemiz var, domatesimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Ama yarın öbür gün şef olurlar mı onu bilmiyorum.
Eminim yemek pişirecekler ama ne kadar iyi pişirirler onu da bilmiyorum. Emin olduğum tek bir şey var, insanlar gıdaya ve toprağa ne kadar yakın olursa, o kadar iyi oluyorlar. Onları topraktan ne kadar uzaklaştırırsanız bir süre sonra değişiyorlar. Saygısızlaşıyorlar, kopuyorlar ortamdan. Ben öyle düşünüyorum.
Size konuyla ilgili bir anımı anlatayım: Bir gün bir anneyle konuşuyordum ve çocuklarının sağlıksız gıdalar tüketmesinden dolayı çok endişeliydi. Ona “Her hafta çocuklarınla pazara git” dedim.
“Hiçbir şey almana bile gerek yok. Pazarın başındaki tezgahtan başla, sonuna kadar yürü. Pek çok insan size bir şeyler gösterecek. Zaten verilmesi gereken mesajı pazarcılar verecek” diye anlattım. Bir süre sonra bana telefon açtı ve gerçekten işe yaradı dedi.

◊ Siz evde yemek yaparken yardım ediyorlar mı peki?
- Çocuklar evde salatadan sorumlu. Ben yemek hazırlarken onlar bir yandan salata yapacağım malzemeleri yıkıyorlar ve yapmaya hazır hale getiriyorlar.

◊ Lezzetli bir yemeğin püf noktası nedir sizce?
- Bence baharatlar... Dünyada ot veya baharat diye bir şey olmasaydı ben şef olamazdım zaten. Bu işi yapamazdım, büyük ihtimalle marangoz filan olurdum!

◊ Eşiniz de çok şanslı...
- Evet, şanslı... Eşim için yemek yapmayı çok seviyorum.

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