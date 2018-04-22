Çocuklarıma özel tasarım yapıyorum

◊ Tasarımla ilgilenmeye ne zaman başladınız?

- Ben mimarım aslında. Ama işin içine girdikten sonra tasarımı kendime daha yakın buldum. Bu yüzden de o mesleğe yöneldim. Çünkü işlevsel ürünler tasarlamak benim için daha keyifliydi.

◊ Ne zamandan beri Hotpoint’le çalışıyorsunuz?

- Hotpoint’i de kapsayan Whirlpool markasıyla neredeyse kendimi bildim bileli çalışıyorum. Ama Hotpoint için 4 yıldır tasarımlar yapıyorum.

◊ Gelişen teknolojinin sizin işinize avantajı ve dezavantajı neler oldu?

- Tasarladığımız ürünler kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için çözümler sunuyor. Kullanıcıların davranışları ve sosyal çevreleriyle bağlantılı olan bu çözümlerimiz, teknoloji ile entegre bir şekilde sunulduğu için performans üst seviyeye çıkıyor. Teknoloji sayesinde ürünün ergonomik olma, kolay kullanım ve kolay temizleme özellikleri ev dekorasyonunda önemli avantajlar sağlıyor.





BENİM İÇİN SADELİK ÖNEMLİ



◊ Kendi evinizdeki eşyaları da siz mi tasarladınız?

- Evet, ben tasarladım.



◊ Hangi noktaları dikkate alarak yaptınız tasarımlarınızı?

- Tasarım yaparken evimdeki eşyalardan ve mobilyalardan yararlanıyorum. Hem mimar hem de iç tasarımcı olduğum için eşyaların çevreyle uyumuna önem veriyorum. Evimdeki eşyaların belirli bir düzende olması gerekirken, aynı zamanda da stili ve orijinalliği de yansıtması gerekiyor.

Kullandığım ürünler aynı zamanda evde yaşayan ailem için de kullanım esnekliği sağlamalı. 3 çocuğum var ve onlar büyüdükçe evdeki kullanım alanları, eşyaları da değişiyor. Bazen her yıl bile bazı eşyaları değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü onların ihtiyaçlarına cevap vermem gerekiyor.



◊ Herkesin tasarımı kendisine özeldir. Sizin imzanız sayılabilecek özelliğiniz hangisi?

- Saf tasarım, yekpare bir yapı, kenardan kenara görünüm... Tasarımlarımda karmaşayı mümkün oldukça azaltıp geometrik elementleri doğru bir oranda kullanmaya çalışıyorum. Minimalist bir tasarım diliyle yorumladığım ürünleri bir bakıma insanlaştırıyorum. Bunu da yaparken doğada bulunan taş, tahta, kum, mermer, metal gibi maddelerden ilham alıyorum.



Jamie Oliver

Baharatlar olmasaydı herhalde şef olamazdım

Dünyaca ünlü şef Jamie Oliver, fuarda Hotpoint standında yemek yaptı. Konukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Oliver, soruları da yanıtladı.

◊ 5 çocuğunuz var. Onlar yemek pişirme konusunda yetenekli mi?

- Benim çok tatlı çocuklarım var. Onlarla hafta sonu oyun oynuyoruz. Birtakım şeyler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiklerimizi topluyoruz. Çocuklarımın hepsinin benzer şeylerden etkilendiğini düşünüyorum. Pazara gidip alışveriş yapıyoruz. Balık alıyoruz mesela...

Kasaba gidip birlikte et seçiyoruz. Bir bahçemiz var, domatesimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Ama yarın öbür gün şef olurlar mı onu bilmiyorum.

Eminim yemek pişirecekler ama ne kadar iyi pişirirler onu da bilmiyorum. Emin olduğum tek bir şey var, insanlar gıdaya ve toprağa ne kadar yakın olursa, o kadar iyi oluyorlar. Onları topraktan ne kadar uzaklaştırırsanız bir süre sonra değişiyorlar. Saygısızlaşıyorlar, kopuyorlar ortamdan. Ben öyle düşünüyorum.

Size konuyla ilgili bir anımı anlatayım: Bir gün bir anneyle konuşuyordum ve çocuklarının sağlıksız gıdalar tüketmesinden dolayı çok endişeliydi. Ona “Her hafta çocuklarınla pazara git” dedim.

“Hiçbir şey almana bile gerek yok. Pazarın başındaki tezgahtan başla, sonuna kadar yürü. Pek çok insan size bir şeyler gösterecek. Zaten verilmesi gereken mesajı pazarcılar verecek” diye anlattım. Bir süre sonra bana telefon açtı ve gerçekten işe yaradı dedi.



◊ Siz evde yemek yaparken yardım ediyorlar mı peki?

- Çocuklar evde salatadan sorumlu. Ben yemek hazırlarken onlar bir yandan salata yapacağım malzemeleri yıkıyorlar ve yapmaya hazır hale getiriyorlar.



◊ Lezzetli bir yemeğin püf noktası nedir sizce?

- Bence baharatlar... Dünyada ot veya baharat diye bir şey olmasaydı ben şef olamazdım zaten. Bu işi yapamazdım, büyük ihtimalle marangoz filan olurdum!



◊ Eşiniz de çok şanslı...

- Evet, şanslı... Eşim için yemek yapmayı çok seviyorum.