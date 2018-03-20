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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
20.03.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Çocuğunuzu istismardan korumak için ona öğretmeniz gereken 3 şey

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Çocuğunuzu istismardan korumak için ona öğretmeniz gereken 3 şey

Hemen her yıl ard arda gelen çocuklara yönelik cinsel istismar haberleriyle dünyamız başımıza yıkılıyor. Bu konuda kendimizi de çocuklarımızı da çok çaresiz hissedip, duygularımızla kendi dünyamıza kapanıyoruz. Ancak cinsel tacizle mücadele etmek için hem bizim hem de çocuklarımızın bilinçlenmeye kendini korumaya ihtiyacı var. Bu nedenle bu konuda çocuğunuza söyleyecekleriniz ve öğretecekleriniz çok önemli.

Taciz her yerden gelebilir

Taciz davalarına bakarsanız tacizin genelde yakın çevreden geldiğini görürsünüz. İstatistik olarak da genelde taciz yakınlardan ve çocukların güvendiği büyüklerden geliyor. Bu nedenle çocuğa sevgi gösterisi ve taciz arasındaki farkı öğretmek çok önemli.

Tacizi çocuğunuza nasıl öğretmelisiniz?

Çocuklara ilk öğretmeniz gereken şey kendilerine yapılmasını istemedikleri bir şey karşısında ‘Hayır’ demeyi öğretmektir. Çocuğunuz organlarını öğrenecek yaşa geldiğinde, diğer vücut parçalarıyla birlikte ona özel bölgelerini de öğretin ve bu bölgeler için takma isimler kullanmayın. Bu ileride bir problemle karşılaştığında derdini net bir şekilde anlatabilmesini sağlar.

Bu özel bölgelerin isimlerini öğrettikten sonra bu bölgelere kimlerin hangi durumlarda dokunabileceğini söyleyin ve aksi olan her durumda dik durmaları konusunda onları cesaretlendirin. Bu eğitime ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir.

Bu konuşmayı yaparken sert ve yargılayıcı olmamaya özen gösterin. Çünkü çocuklar genelde kendilerine kızılacağından ya da istismar aile içinden geliyorsa ailenin dağılacağından, kendisinin uzaklaştırılacağından çekinerek konuşmazlar. Buna neden olmamak için ona gayet sakin bir şekilde  onunla vücudunun güvenliği hakkında konuşmak istediğinizi, vücudunda iç çamaşırlarıyla kapatılan yerlerin özel bölgeler olduğu ve buralara güvenmediğin kişilerin dokunmasına izin vermemesi gerektiğini söyleyin. İzin vermemesi nedeniyle kimsenin ona kızmayacağını ayrıca bazen bu güven kurallarını tanıdığı sevdiği büyüklerin de bilmeden ihlal edebileceğini ve bu durumun onu biraz rahatsız, üzgün ve garip hissettirebileceğini belirtin. Bu gibi bir durumla karşı karlşıya geldiğinde kim olursa olsun ‘Hayır, dokunma’ demesini ve sonra da bu durumu güvendiği bir büyüğüne söylemesi gerektiğini anlatın. Bu şekilde biz de hem seni koruyabilir hem de güvenlik kurallarını ihlal eden sevdiğin kişiye bu kuralları anlatabiliriz diyerek, çocuğu korkutmadan eğitin.

Çocuğunuzu istismardan korumak için ona öğretmeniz gereken 3 şey

Çocuklarda istismar belirtileri nelerdir?

 

  • Çocuğun içe kapanık ve huysuz olması
  • Geceleri kabus görmek ve uyku problemleri çekmek
  • Yatak ıslatmak gibi yaşının öncesindeki davranışlara dönüş.
  • Öfke ve sinir patlamaları
  • Yemek yemede aşırı artış ya da düşüş
  • Bazı yerlerden ve insanlardan aniden korkmak ve çekinmek
  • Cinsellik hakkında bilmesi gerekenden daha fazla bilgi ve oyuncaklarla oynarken yaşının ötesinde cinsel hareketler göstermesi
  • Tuvalet yaparken ağrı çekmek
  • Genital bölgede, ağız ve anüs çevresinde ağrı, renk değişimi veya kanama

 

 Çocuğunuzu istismardan korumak için ona öğretmeniz gereken 3 şey

 

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