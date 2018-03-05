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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
05.03.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret

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Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret

Cinsel hayatınızın sağlıklı olması pek çok açıdan çok önemlidir. Aslında tüm hayatınız, mutluluğunuz, kararlarınız ve hatta karakteriniz açısından büyük önem taşır. Hayatın koşturmacasında bu konu üzerine çok kafa yormuyor olabilirsiniz ancak cinsel hayatınızın sağlıklı olup olmadığını kendinize sormanız gerekiyor.

Düzenli olarak seks yapıyorsunuz

 İşin anahtarı düzenli seks yapmaktadır. Bu evli çiftler için haftada en az iki kez anlamına gelir. Eğer düzenli seks yapıyorsanız bu cinsel hayatınızın sağlıklı olduğu gösterir. Ancak ayda bir o da zorla seks yapıyorsanız durum pek iç açıcı değildir.

Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret

 Çevresel faktörlerden kolay kolay etkilenmiyorsunuz

 Stres, üzüntü ya da yorgunluk gibi durumlarda cinsel hayatta bzı düşüşler görülebilir. Ancak yine de bu durumun çok uzun sürmemesi gereklidir. Cinsellik en önde gelen temel ihtiyacımız olduğundan yoksunluğuna karşı duyarlıyızdır. Bu nedenle uzun süre cinsel isteksizliğin altında başka nedenle olabilir.

Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret

 Sağlık problemleri yaşamıyorsunuz

 Cinsel ilişki sırasında, öncesinde ya da sonrasında sağlık problemi yaşamak cinsel hayatınızı sekteye uğratabilir. Bu gibi durumlarda hemen bir uzmana görünmek en doğru hareket olacaktır. Aynı şekilde bazı kronik sağlıkm problemleri de cinsel hayat üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret

 Partnerinizle konuşabiliyorsunuz

 Partnerinizle konuşabiliyor olmanız cinsel sağlığınız açısından son derece önemlidir. Sizin isteklerinizden habersiz olduğunda siz cinsellikten soğuyabilirsiniz. Tam tersi siz onu nasıl mutlu edeceğinizi hiç düşünmezseniz zamanla cinselliğinizin sonunu getirebilirsiniz.

Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret

 Kendinizi beğeniyorsunuz

 Cinsel hayatın renkli bir şekilde ilerlemesi için bedenimizi de partnerimizin bedeni kadar beğeniyor olmamız gereklidir. Kendine güvendiğinizde kendinizi daha seksi hissedersiniz. Daha seksi hissettiğinizde ise daha aktif bir cinsel hayata sahip olursunuz.

 Orgazm olabiliyorsunuz

 Tabii seksin en büyük amacı o mutlu sona ulaşmaktır. Eğer orgasm olmakla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bunun nedenleri üzerine kafa yormanız gerekir. Aksi takdirde seksten soğursunuz ve bu da cinsellikten uzaklaşmanıza neden olur.

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