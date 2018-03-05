Cinsel hayatınızın sağlıklı olduğuna dair 6 işaret
Cinsel hayatınızın sağlıklı olması pek çok açıdan çok önemlidir. Aslında tüm hayatınız, mutluluğunuz, kararlarınız ve hatta karakteriniz açısından büyük önem taşır. Hayatın koşturmacasında bu konu üzerine çok kafa yormuyor olabilirsiniz ancak cinsel hayatınızın sağlıklı olup olmadığını kendinize sormanız gerekiyor.
Düzenli olarak seks yapıyorsunuz
İşin anahtarı düzenli seks yapmaktadır. Bu evli çiftler için haftada en az iki kez anlamına gelir. Eğer düzenli seks yapıyorsanız bu cinsel hayatınızın sağlıklı olduğu gösterir. Ancak ayda bir o da zorla seks yapıyorsanız durum pek iç açıcı değildir.
Çevresel faktörlerden kolay kolay etkilenmiyorsunuz
Stres, üzüntü ya da yorgunluk gibi durumlarda cinsel hayatta bzı düşüşler görülebilir. Ancak yine de bu durumun çok uzun sürmemesi gereklidir. Cinsellik en önde gelen temel ihtiyacımız olduğundan yoksunluğuna karşı duyarlıyızdır. Bu nedenle uzun süre cinsel isteksizliğin altında başka nedenle olabilir.
Sağlık problemleri yaşamıyorsunuz
Cinsel ilişki sırasında, öncesinde ya da sonrasında sağlık problemi yaşamak cinsel hayatınızı sekteye uğratabilir. Bu gibi durumlarda hemen bir uzmana görünmek en doğru hareket olacaktır. Aynı şekilde bazı kronik sağlıkm problemleri de cinsel hayat üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Partnerinizle konuşabiliyorsunuz
Partnerinizle konuşabiliyor olmanız cinsel sağlığınız açısından son derece önemlidir. Sizin isteklerinizden habersiz olduğunda siz cinsellikten soğuyabilirsiniz. Tam tersi siz onu nasıl mutlu edeceğinizi hiç düşünmezseniz zamanla cinselliğinizin sonunu getirebilirsiniz.
Kendinizi beğeniyorsunuz
Cinsel hayatın renkli bir şekilde ilerlemesi için bedenimizi de partnerimizin bedeni kadar beğeniyor olmamız gereklidir. Kendine güvendiğinizde kendinizi daha seksi hissedersiniz. Daha seksi hissettiğinizde ise daha aktif bir cinsel hayata sahip olursunuz.
Orgazm olabiliyorsunuz
Tabii seksin en büyük amacı o mutlu sona ulaşmaktır. Eğer orgasm olmakla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bunun nedenleri üzerine kafa yormanız gerekir. Aksi takdirde seksten soğursunuz ve bu da cinsellikten uzaklaşmanıza neden olur.
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