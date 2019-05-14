Cihangir Ceyhan kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Cihangir Ceyhan, ekran başındaki birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Çukur dizisine Azer karakteri ile katılan Cihangir Ceyhan, daha önce yer aldığı dizi ya da filmlerle araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Cihangir Ceyhan; ilk oyunculuk deneyimini Yusuf adlı sinema filmi ile yaşamıştır.
İnternette yayınlanan; kadrosunda Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Onur Akbay, Bertan Uçar gibi isimlerin yer aldığı Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini 4 sezon canlandırmıştır.
Çukur dizisine ise Azer karakteri ile dahil olmuştur.
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