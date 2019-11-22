Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir?
Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla yoğun bakımda tutuluyor. Peki, Nazlıcan Arkan kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ceylan'ın öz yeğeni olan Nazlıcan Arkan hakkında merak edilen bazı bilgiler
Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.
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