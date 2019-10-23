Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden birisi olan Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alattin Kadayıfçıoğlu, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen doğum günü etkinliğine Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun da katılmasıyla birlikte gündeme gelen Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? İşte, o isimler hakkında bazı detaylar
İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi ve çocuğu olan, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının da konuştuğu isimler olmaya başladı. Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.
Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile anılıyor.
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