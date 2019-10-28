Cemal Süreya’nın eşi Zuhal Tekkanat hayatını kaybetti - Zuhal Tekkanat kimdir?
Cemal Süreya’nın eşi Şair Zuhal Tekkanat hayatını kaybetti. Zuhal Tekkanat, Elif Sorgun mahlasıyla yazdığı şiirlerle ve On Üç Günün Mektupları ile tanınıyor. 'Karacaoğlan'ın Elif'in' ve 'Yozgat'ın Sorgun'unu' mahlas olarak Cemal Süreya vermişti. İşte, Zuhal Tekkanat'ın hayatına dair bilgiler...
Zühal Tekkanat, 16 Ağustos 1938 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Cumhuriyet gazetesinde sanat muhabiri olarak çalıştığı dönemde şair Cemal Süreya ile tanıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda devlet memuru olmasından dolayı Elif Sorgun mahlasıyla şiirler yazdı. "Karacaoğlan'ın Elif'ini" ve "Yozgat'ın Sorgun'unu" mahlas olarak Süreya verdi.
İlk eşi askeri hâkim Doğan Dülgerdil'dan İçsel (Dülgerdil) adında bir kızı dünyaya geldi. İki kez evlendiği eşi Cemal Süreya'dan Memo Emrah (Seber) adında bir oğlu dünyaya geldi 1967'de evlendiklerinde Süreya 35, Tekkanat 28 yaşındaydı.1974'te ayrıldılar. Memo Emrah, babasının ölümünden kısa bir süre sonra av tüfeğinin bir arkadaşının elinde ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Cemal Süreya'nın 1972'de hastanede yatan Zühal Tekkanat'a yazmış olduğu mektuplardan oluşan On Üç Günün Mektupları adlı kitap, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. Tekkanat, Süreya ile birlikte paylaştığı yedi yılı Yaşadığım Yıllar adlı eserinde kitaplaştırdı. Tekkanat'ın Süreya ile olan ilişkisi, Aydan Ay'ın "Zühal ile Cemal" adlı kitabına konu oldu.
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