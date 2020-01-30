Caroline Yılmaz kimdir ve kaç yaşında?

Caroline Yılmaz'ın dile olan yeteneği ve merakı onu İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya teşvik etti. Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına atılan Caroline yedi yıl boyunca Almanya’nın en büyük medya holdinglerinden birinin Türkiye iş geliştirme bölümünü yönetti.

Holdingin Türkiye yatırımlarının rotasını belirleyen ve kurulum hedeflerini gerçekleştiren Caroline bir dönem CEO danışmanlığı yaparak kendi işini kurmak konusunda ilk adımlarını attı.

Koç Koleji'nin yabancı dil bölümünden mezun olan Caroline Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tahsilini tamamlamıştır.

Şu an Grande Media Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.