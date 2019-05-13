Caner Erdeniz kimdir kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Basketbolcu Caner Erdeniz, oyuncu ve spiker Müge Boz ile nikah masasına oturmaya hazırlanmasının ardından magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin de araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Caner Erdeniz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Caner Erdeniz hakkında merak edilen bazı bilgiler
Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'nda başlayan Caner Erdeniz, sonra sırasıyla, Maliye Milli Piyango, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler, Acıbadem Üniversitesi SK, Eskişehir Basket, Galatasaray takımlarında forma giydi.
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