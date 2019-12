Can Yaman kimdir ve boyu kaç? Can Yaman'ın mesleği nedir?

Son günlerin popüler isimleri arasında yer alan Can Yaman, pek çok kişinin biyografisi ile araştırdığı kişi oldu. Eski dizileri İspanya'da gösterime giren Can Yaman, verdiği röportajlar ile magazin dünyasının dikkat çeken ismi oldu. Peki, Can Yaman kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç? İşte, Can Yaman'ın mesleği hakkında detaylı bilgiler

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. 1.83 boyundaki Can Yaman, lisanslı bir basketbolcudur.

Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu.Avukatlık stajını tamamlamasının ardından kariyer planlarını değiştiren Can Yaman oyunculuk dersleri almaya başladı.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı Sinem Kobal’ın da başrolde yer aldığı “Gönül İşleri” adlı dizide canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınmaya başladı. 2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı “İnadına Aşk” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan Can Yaman, “Hangimiz Sevmedik?” Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem “Hangimiz Sevmedik?” dizisindeki rol arkadaşı Selen Soyder ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Can Yaman, asık çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

CENGİZ SEMERCİOĞLU'NUN CAN YAMAN RÖPORTAJINDAN BAZI KISIMLAR

◊ Evet, Can itiraf et bu hayranları tutmak için kaç para harcadın?

- (Gülüyor) Abi sen çok zeki bir adamsın, neyin ne olduğunu zaten biliyorsundur. Bir matematik hesabı yapsak, orada en az 2 bin kişi var. Her birine en az 100 euro versem, 200 bin euro eder. Bunu günlerce yaptığımı düşün. 3 milyon euro yapar. Ben milyoner oğlu muyum? Sadece bölüm başı para alan bir oyuncuyum. Aldığım para ile bu finansmanı nasıl yapayım? O kadar param olsa zaten kanal satın alırım. (Gülüyor) Bir de benim böyle bir şeyden nasıl bir menfaatim olabilir? Bunun bana para olarak geri dönüşümü ne?

◊ Bu PR’la İspanya ve İtalya’da iş yapıp iyi paralar kazanabilirsin...

- E bu fanlar sahteyse onlar anlamayacak mı? Bir de şu atlanıyor; o fanlar figüran olsa, benim haricimde kimse o görüntüleri paylaşmaz. Ama orada olan binlerce insan sosyal medyasında bu videoyu paylaşıyor. O hesapları hashtag’ten bulup gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. Bu sıkıntı neden oldu mu biliyor musun abi?

◊ Neden?

- Çünkü Türkiye’de basın danışmanı olmayan tek oyuncuyum. Sosyal medyamı yöneten biri yok. Amatörce kendim paylaşımlar yapıyorum.

◊ İspanya’daki görüntülerde kalabalığı coşturan bir muhabir olması da kafaları karıştırdı...

- O, beni Cannes’da İspanya’ya bağlayan programın muhabirlerinden biri. Orada da kendi programına görsel almak için alandakileri coşturuyor. Uğultu varmış, senkron tutturmaya çalışıyor. “Neden böyle bir şey yaptın? Beni çok zor durumda bıraktın Türkiye’de” diye çocuğa da çıkıştım zaten.

◊ Yurtdışına dizisi satılan tek sen değilsin. En yakışıklı da sen değilsin... Peki neden Avrupa’da bu kadar ilgi gördün?

- Bu biraz Allah’ın lütfu. Şu yüzden dersem zaten bu benim megaloman olurum. Ben “en iyi oyuncuyum” ya da “en yakışıklıyım” demiyorum. “Bunları ben hak ediyorum” diye de bir iddiam yok ama ortada böyle bir gerçek var. Fanlara sormak lazım, “Niye seviyorsunuz” diye.

◊ Fanların neden seni sevdiklerini söylüyorlar peki?

- Onlara sorduğunda beni o kadar çok övüyorlar ki, “bize göre en yakışıklı sensin” diyorlar. Onlar diyor bunu, ben demiyorum. Türkiye’de romantik komedi küçümseniyor... Ama orada çok iş yapıyor. Ayrıca romantik komedide oynamak çok zordur. “Erkenci Kuş”taki sahnelerin yüzde 60-70’i doğaçlamaydı. Bizim dizi biraz da o yüzden sevildi.

◊ Tek sevilme nedeni doğaçlama olması mıydı?

- Hayır, orada müthiş bir komedi de vardı. Bir de romantik komedide oynayan jönler biraz feminen olur. Maskulen adam yoktur. Benim canlandırdığım karakter ise maskulendi, o da dikkat çekti. “Erkenci Kuş” biraz masalsı bir dizi oldu. Belki de ilk defa bir Türk dizisi Avrupa’da bu kadar başarılı oldu.