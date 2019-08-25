Can Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında?
Magazin dünyasının yakından tanınan isimleri arasında yer alan Can Tanrıyar, son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Petek Dinçöz ile yaşadığı aşk sonrasında gündemde yer alan Can Tanrıyar, bir dönem ünlü magazin programı Televole'ye de imzasını attı. Peki, Can Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Can Tanrıyar, son günlerin konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 2008 yılında Beyaz Show'da Petek Dinçöz ile hayatını birleştirmesinin ardından adından söz ettiren Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. İşte, Can Tanrıyar kimdir ve kaç yaşında sorusunun cevabı ve hakkında detaylı bilgiler
CAN TANRIYAR KİMDİR?
1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.
Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole‘nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre “Uçankuş” adlı programını yaptı.
Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Can Tanrıyar’ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu’ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.
Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.
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