Business Class nedir?
Business Class, uçak yolculuklarında sıklıkla karşılaşılan terimlerden biri. Business Class’ta yolculuk ederken, uçağına ve havayolu şirketine göre değişkenlik gösteren ayrıcalıklar bulunmaktadır. Peki, Business Class nedir?
Business Class, havayolu şirketi veya demiryolu şirketine göre değişen marka adlarıyla bilinen birçok ticari havayolu şirketi ve demiryolu hattında bulunan bir seyahat sınıfıdır. Business class, birçok hava yolunun belli başlı uçaklarında, yolcuların özel bir tecrübe yaşamaları için ayrılan alan ve bu alanda sunulan hizmetler bütününü kapsar.
Business class oturma kalitesi, yemek, içecek, yer hizmeti ve diğer olanakların kalitesi ile diğer seyahat sınıflarından ayrılmaktadır. Ticari havacılıkta, tam işletme sınıfı genellikle program esnekliği ile 'J' veya 'C' olarak adlandırılır, ancak koşullara bağlı olarak birçok başka harf de olabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle