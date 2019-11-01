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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Business Class nedir?

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Business Class nedir?

Business Class, uçak yolculuklarında sıklıkla karşılaşılan terimlerden biri. Business Class’ta yolculuk ederken, uçağına ve havayolu şirketine göre değişkenlik gösteren ayrıcalıklar bulunmaktadır. Peki, Business Class nedir?

Business Class, havayolu şirketi veya demiryolu şirketine göre değişen marka adlarıyla bilinen birçok ticari havayolu şirketi ve demiryolu hattında bulunan bir seyahat sınıfıdır. Business class, birçok hava yolunun belli başlı uçaklarında, yolcuların özel bir tecrübe yaşamaları için ayrılan alan ve bu alanda sunulan hizmetler bütününü kapsar.

Business class oturma kalitesi, yemek, içecek, yer hizmeti ve diğer olanakların kalitesi ile diğer seyahat sınıflarından ayrılmaktadır. Ticari havacılıkta, tam işletme sınıfı genellikle program esnekliği ile 'J' veya 'C' olarak adlandırılır, ancak koşullara bağlı olarak birçok başka harf de olabilir.

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