Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşındadır? Burcu Kıratlı hangi dizi ve filmde oynadı?
Burcu Kıratlı, özel hayatı dolayısıyla birçok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Başrollerinde Emrah ve Keremcem'in rol aldığı Aşk ve Mavi isimli dizide bir diğer başrol oyuncusu olarak yer alan Burcu Kıratlı, geçmişinde bazı dizi ve filmlerde daha yer almıştır. Peki, Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı Burcu Kıratlı, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Aşk ve Mavi gibi dizilerde rol alan Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
BURCU KIRATLI KİMDİR?
Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi almış; daha sonra bu merkezde 2 yıl boyunca kadrolu oyuncu olarak çalışmıştır.
Oyunculuk kariyerinde ilk olarak “Mustafa Kemal’im” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşan Burcu Kıratlı "Su ve Ateş", "Peri Masalı", "Bizim Hikaye”, isimli bir çok sinema filmi projesinin yanı sıra "Elde Var Hayat” ve “Diriliş Ertuğrul” Tv dizilerinde yer aldı.
Burcu Kıratlı son olarak hâlâ devam eden “Aşk ve Mavi” dizisinde “Mavi” karakterini canlandırmaktadır.
BURCU KIRATLI'NIN YER ALDIĞI PROJELER
Aşk ve Mavi (TV Dizisi 2016-2018)
Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi 2014-2016)
Bizim Hikaye (Film 2015)
Peri Masalı (Film 2014)
Su ve Ateş (Film 2013)
Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010-2011)
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