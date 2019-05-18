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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Burak Dakak kimdir ve kaç yaşında? Kariyeri ile merak ediliyor

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Burak Dakak kimdir ve kaç yaşında? Kariyeri ile merak ediliyor

Burak Dakak, kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ezel, Geniş Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi önemli projelerde yer alan Burak Dakak, genç yaşına rağmen birçok karaktere hayat vermiştir. Peki, Burak Dakak kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Burak Dakak, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak yer aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine ilk adımını atmıştır. 2009 yılında Ezel dizisinde oynadığı karakter ile dikkatleri üzerinde toplayan Dakak, sonra sırasıyla  2009 Geniş Aile, 2011 Kolej günlüğü, 2012 Son, 2014 Benim Adım Gültepe, 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem, 2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz projelerinde boy göstermiştir. Burak Dakak son olarak ise Gülperi dizisinde Hasan karakterini canlandırmıştır.

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