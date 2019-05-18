Burak Dakak kimdir ve kaç yaşında? Kariyeri ile merak ediliyor
Burak Dakak, kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ezel, Geniş Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi önemli projelerde yer alan Burak Dakak, genç yaşına rağmen birçok karaktere hayat vermiştir. Peki, Burak Dakak kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Burak Dakak, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor.
1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak yer aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine ilk adımını atmıştır. 2009 yılında Ezel dizisinde oynadığı karakter ile dikkatleri üzerinde toplayan Dakak, sonra sırasıyla 2009 Geniş Aile, 2011 Kolej günlüğü, 2012 Son, 2014 Benim Adım Gültepe, 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem, 2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz projelerinde boy göstermiştir. Burak Dakak son olarak ise Gülperi dizisinde Hasan karakterini canlandırmıştır.
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