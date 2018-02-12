Bob Marley’i çok sevmek için 14 çok geçerli neden

"Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa."

"Sakın vazgeçme! Eğer sen vazgeçersen, hak etmeyen biri kazanacak."

"En büyük düşmanınız en iyi arkadaşınız olabilir, ve en iyi arkadaşınız en büyük düşmanınız."

"Karşılıklı sevgi aşkı, platonik sevgi insanı öldürür."

"Aslında sürekli tebessüm edenler, içten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir!"

"Senin için mücadele etmeyen insan sadece gitmeni bekliyordur."

"Evet belki de haklısın, sıfırın gücü yoktur. Ama unutma ki, sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur."

"Farkını yansıt, değiş, geliş, keşfedilmeyeni keşfet, yücelerin içinde yüksel. Sonunda tek ol!"

"Aslında sürekli tebessüm edenler, içten içe acı çekenlerdir. Unutma, her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir!"

"Biz gülümseyen mutsuz insanlarız."

"Tek bir kişinin yokluğu, çevrendeki tüm çokluğu hiç yapar."

"Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Unutma,sen kaldırabiliyorsan, onlar da kaldırabilir."

"Kendi kendime konuştuğum kadar, kimseyle konuşmuyorum. Sebep delilik değil, sadece bilirim ki insanı sadece en iyi kendi dinler."

"Her şey yolunda gitmiyor, ne yaparsan yap olmuyor yine de! En zoru da; bunlara rağmen gülümsemek zorunda kalmak işte."