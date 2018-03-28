Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

Tüm dikkatinizi karşı tarafa verin

Sohbet etmek işin anahtarıdır ancak bu sohbet nasıl bir sohbet olacak bu da çok önemlidir. Durmadan sizin konuştuğunuz bir sohbetten karşı tarafın zevk alacağını düşünmeyin. Bırakın o da konuşsun ve kendinden bahsetsin. Çok saçma şeyler konuştuğunu düşünseniz bile tüm ilginizi ona verin. Bu şekilde onunla ilgilendiğiniz mesajını da vermiş olursunuz. Bu da karşı tarafı etkileyecektir.

Ona olan ilginizi belli eden sorular sorun

Karşı taraf üzerinde cazibe yaratmaya çalışmanın en önemli yolu onunla özel bir ilişki kurmaya çalıştığınız mesajını ona iletmektir. Bu nedenle ilginizi belli eden sorular sorun. Ancak bu sorular yeni tanışmış iki insanın sınırlarını aşmayacak sorular olsun. Bu sizi onun gözünde çok daha anlayışlı biri yapacaktır.

Gülümseyin

Gülümsemek! İşte dünyadaki tüm kapıları açmanın ve insanları mıknatıs gibi kendine çekmenin büyülü yolu. Siz de bu basit yoldan yararlanın ve bol bol gülümseyin. Yapılan araştırmalar birinin sizi gördüğü anda sadece milisaniyeler içerisinde sizinle ilgili fikir sahibi olduğunu söylüyor. Tabii ki gülümseyen insanlar da somurtkanlardan daha sempatik geliyor.

Ufak dokunuşlarda bulunun

Karşınızdaki insanlar konuşurken ona karşı kaptığınız ufak dokunuşlar ve jestler ona olan ilginizi belli eder ve belli mesajlar verir. Bu nedenle hafifçe koluna dokunmak ya da konuşurken sırtına yine hafifçe elini koymak sizi diğer kişilerden farklı bir noktaya taşıyacaktır. Ancak karşı taraf bu hareketlerden rahatsız olduğunu belli ederse devam etmemek en iyisi olacaktır.

Yeteneklerinizi öne çıkarın

Çok büyük bir yeteneğe sahip olmak zorunda değilsiniz. Çok kitap okumak, gezip görmek ya da iyi yemek yapmak bile olabilir. Sizinle ilgili öğrenebileceği ilginç bir şeyler verin ona. Bu konuda size sorular sorabilir ve özel bir sohbeti koyulaştırabilirsiniz.