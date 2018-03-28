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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
28.03.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

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Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

Biriyle yeni tanışmak sadece sizin için değil karşı taraf için de sıkıntılı bir durumdur. Hele karşı tarafın üzerinde etkili bir izlenim bırakmak istiyorsanız, çok daha dikkatli olmanız gerekir. Ancak neyse ki insan aslında basit kuralları olan bir canlı. Bu nedenle karşınızdakine ilk etapta aşağıdakileri uygulayarak bile son derece cazip gelebilirsiniz.

Tüm dikkatinizi karşı tarafa verin

Sohbet etmek işin anahtarıdır ancak bu sohbet nasıl bir sohbet olacak bu da çok önemlidir. Durmadan sizin konuştuğunuz bir sohbetten karşı tarafın zevk alacağını düşünmeyin. Bırakın o da konuşsun ve kendinden bahsetsin. Çok saçma şeyler konuştuğunu düşünseniz bile tüm ilginizi ona verin. Bu şekilde onunla ilgilendiğiniz mesajını da vermiş olursunuz. Bu da karşı tarafı etkileyecektir.

Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

Ona olan ilginizi belli eden sorular sorun

Karşı taraf üzerinde cazibe yaratmaya çalışmanın en önemli yolu onunla özel bir ilişki kurmaya çalıştığınız mesajını ona iletmektir. Bu nedenle ilginizi belli eden sorular sorun. Ancak bu sorular yeni tanışmış iki insanın sınırlarını aşmayacak sorular olsun. Bu sizi onun gözünde çok daha anlayışlı biri yapacaktır.

Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

Gülümseyin

Gülümsemek! İşte dünyadaki tüm kapıları açmanın ve insanları mıknatıs gibi kendine çekmenin büyülü yolu. Siz de bu basit yoldan yararlanın ve bol bol gülümseyin. Yapılan araştırmalar birinin sizi gördüğü anda sadece milisaniyeler içerisinde sizinle ilgili fikir sahibi olduğunu söylüyor. Tabii ki gülümseyen insanlar da somurtkanlardan daha sempatik geliyor.

Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

Ufak dokunuşlarda bulunun

Karşınızdaki insanlar konuşurken ona karşı kaptığınız ufak dokunuşlar ve jestler ona olan ilginizi belli eder ve belli mesajlar verir. Bu nedenle hafifçe koluna dokunmak ya da konuşurken sırtına yine hafifçe elini koymak sizi diğer kişilerden farklı bir noktaya taşıyacaktır. Ancak karşı taraf bu hareketlerden rahatsız olduğunu belli ederse devam etmemek en iyisi olacaktır.

Biriyle tanıştığınızda onu etkilemenin 5 cazibeli yolu

Yeteneklerinizi öne çıkarın

Çok büyük bir yeteneğe sahip olmak zorunda değilsiniz. Çok kitap okumak, gezip görmek ya da iyi yemek yapmak bile olabilir. Sizinle ilgili öğrenebileceği ilginç bir şeyler verin ona. Bu konuda size sorular sorabilir ve özel bir sohbeti koyulaştırabilirsiniz.

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