Bir patron olarak güçlü durmanız gereken 5 önemli an

Projeniz çuvalladığında
Uzun süredir bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ama bu projenin birden iptal edilmesi gerekiyor. Belki de şimdiye kadar yapılan her şey de hatalıydı. Şimdi ise bu çuvallama durumunu tüm ekibe açıklamanın vakti geldi. Doğal olarak insanların motivasyonları düşecek ve kafalarındaki soru işaretlerini hiç bir fitre uygulamadan size soracaklar. Yapacağınız en iyi şey dik durmak ve elinizden geldiğince şeffaf cevaplar vermektir. Başarı kadar başarısızlığı da ne kadar sırtlayabildiğiniz sizi iyi bir yönetici yapar.
İşten çıkarımlar olduğunda
Dünyanın en zor zamanlarından biri de iş yerlerinde toplu işten çıkarımların yaşanmasıdır. Yöneticiler genelde bu duru karşısında çekinik kalır ve hatta ortadan kaybolurlar. Ancak doğru tavır kesinlikle bu değildir. İyi bir yönetici bu kayıpların kendisi için ne ifade ettiğini çalışanlarına açıkça anlatmalıdır. Ancak bu şekilde kalan çalışanları kazanabilir.
Altınızdaki iki kişi çatıştığında
Yöneticiye bağlı iki yakın temas çalışan kişi birbiriyle anlaşamadığında durum gittikçe daha karmaşık bir hal alır. Bu gibi durumlarda yöneticinin bir taraf tutmadan bu gerginliği ortadan kaldırmaya çalışması son derece önemlidir. Bir tarafla dedikodu denilebilecek paylaşımlar yapmak ve iki tarafı idare etmeye çalışmak uzun vadede işe yaramayacak bir hamledir.
Hakkınızda duymak istemediğiniz şeyler duyduğunuzda
Siz patronsunuz, dolayısıyla çok sevilmemeniz çok normal. Bu nedenle de kulağınıza hakkınızda istemediğiniz şeyler gelebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda öfkenizi kontrol etmeyi bilin. Bu düşüncelerin nedenine odaklanın ve nasıl tersine çevirebileceğinizi düşünün. Otoriter tavırlar genelde bu düşüncelerin pekişmesinden başka bir işe yaramaz.
Takımınız tarafından dışlandığınızda
Patronların yetenekleri sorgulanmaya başladığında gerçekten o iş yeri bir savaş alanine döner. Bu nedenle hareketlerinizi son derece stratejik bir şekilde atmalısınız. Belki de ekibinizin ihtiyacı olan tek şey sizi daha fazla işin içinde görmektir. Bunu yapın ve onlara neden orada olduğunuzu bir kez daha gösterin. Bunun başka bir çıkış yolu yoktur.
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