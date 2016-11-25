Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Yazı: Savaş ÖZBEY Fotoğraflar: Levent KULU
25.11.2016 - 12:55, Son Güncelleme:

Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

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Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

Gün geçmiyor ki bir kitapçının, bir mağazanın, bir restoran ya da kafenin daha kapandığı haberi gelmesin İstiklâl Caddesi’nden. Yetkililerin biçareliğinden, esnafın perişanlığından, yürürken hissettiğiniz havanın ağırlığından insanın içi buruluyor. Neyse ki tası tarağı toplayıp terki diyar edenlerin yanında umut veren yeni girişimler de var .

EEEEEEY FİLİP ŞTARK! (İSTİKLAL PALAS)

Belki tanıtımı iyi yapılamadı, belki de memleket koşulları... Dünyanın başka yerinde olsa jet sosyeteden/aristokrasiden geçilmez: Koskoca Philippe Starck İstanbul’da otel-restoran tasarladı; ama Mama Shelter İstanbul’da kendini kimselere beğendiremedi; dikiş tutturamadı ve kapandı/gitti.

Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

Şimdi yerinde İstiklal Palas var. Yine otel artı pub artı restoran artı bar konsepti... İlk izlenim: Mama Shelter’dan daha Beyoğlu işi ve daha ulaşılabilir hissettirdiği. Neşeli, ferah çok büyük bir kapalı alanı ve şehir manzarası gören, inanılmaz geniş bir terası var.

Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

* Kim gider? Öğle tek başına çalışmak/okumak/yazmak, akşam karşısındakinin söylediğini duymak, gece patırtı kütürtü olmadan tatlı tatlı sallanmak/sosyalleşmek isteyenler... 

* Nasıl hava atar? “Bak şehrin göbeğinde ama zor bulunan bir asansörle çıkılan, kimsenin bilmediği böyle bir teras biliyorum” diye...

* Kaç para harcar? Bir biraya 15 lira.

* Nasıl bulur?  İstiklal Caddesi No: 50 (0212) 252 01 00

DJ'DEN HALKA ARACISIZ YAYIN (CLIQUE)

Asmalımescit’teki Propaganda Adnan ve Indra Taşpınar çiftinin kulübüydü. Bundan iki yıl mukaddem, bir gece ansızın sırra kadem bastılar. Arkalarında bir ton borç ve personel alacağıyla... İki katlı şahane mekânda o zamandan beri sessiz bir bekleyiş hâkimdi. Yani geçen cumaya kadar.

Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

U.F.U.K, Cure-Shot, Tangun ve Ateş Tözün... Şehrin en baba dört DJ’i burayı aldı, kulüp olarak tekrar açtı. Tangun, “Dünyaca ünlü DJ arkadaşlarımızla birlikte  alt katta deep tech ve minimal techno; üst katta groove, dub, deep house çalacağız” diyor. Meraklısı için ‘çaldıklarımız çalacaklarımızın teminatıdır’ beyannamesi! 

Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân

* Kim gider? Gideceği yerde en öncelikli kriteri müzik ve gelip gidenler olanlar, Beyoğlu clubber’ları, karşının dansçıları, üç-beş turist, bolca da genç beyaz yakalı...

* Nasıl hava atar? Eğer kurucu dört DJ’den birinin kapıdaki davetli listesinde ismi varsa...

* Kaç para harcar? Bir biraya 15 lira.

* Nasıl bulur? İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı (0212) 252 71 81

GELECEK PROGRAM

* Karaköy’de Drone... İstanbul’un 500 kişilik yeni kulübü çarşamba akşamı açılıyor. Adını ‘çalışan erkek arılardan’ alıyormuş.

* Maslak’ta Sahne Masshattan... 340 kişilik yeni konser ve tiyatro salonu sanatseverler için 1200 metrekarelik yeni bir alternatif.

220 TL

3 Aralık’ta Bomontiada’daki The Populist’te şeflerin vereceği degüstasyon atölyesine, eşleştirilecek craft biralar dahil, yedi ana yemek için ödenecek ücreti.

DERSAADET'TE YAŞIYORSUN PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?

* Şehrin en büyük buzpateni sahası Uniq Winter’ın bu hafta sonu kapılarını açtığını... Gece 22.00’ye kadar açık piste girişin 30, özel dersin 100, kızağın 20 lira olduğunu...

* Restoran rezervasyon uygulaması restoran.com’un üç büyük şehirde 700 üye mekâna ulaştığını... Londra, Paris, Viyana, Berlin, Amsterdam ve Barselona gibi şehirlerde de rezervasyon yapabildiğinizi...

* Maslak’taki Chef’s Table Yemek Akademisi’nin ‘Meksika Ateşi’ adında bir atölye düzenlediğini... 2 Aralık’taki etkinliğe katılanlara quesadilla, tacos ve casserilla hazırlamayı öğreteceklerini...

 

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