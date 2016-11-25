Bir okuyuşluk iki iyi haber, bir içimlik iki güzel mekân
Gün geçmiyor ki bir kitapçının, bir mağazanın, bir restoran ya da kafenin daha kapandığı haberi gelmesin İstiklâl Caddesi’nden. Yetkililerin biçareliğinden, esnafın perişanlığından, yürürken hissettiğiniz havanın ağırlığından insanın içi buruluyor. Neyse ki tası tarağı toplayıp terki diyar edenlerin yanında umut veren yeni girişimler de var .
EEEEEEY FİLİP ŞTARK! (İSTİKLAL PALAS)
Belki tanıtımı iyi yapılamadı, belki de memleket koşulları... Dünyanın başka yerinde olsa jet sosyeteden/aristokrasiden geçilmez: Koskoca Philippe Starck İstanbul’da otel-restoran tasarladı; ama Mama Shelter İstanbul’da kendini kimselere beğendiremedi; dikiş tutturamadı ve kapandı/gitti.
Şimdi yerinde İstiklal Palas var. Yine otel artı pub artı restoran artı bar konsepti... İlk izlenim: Mama Shelter’dan daha Beyoğlu işi ve daha ulaşılabilir hissettirdiği. Neşeli, ferah çok büyük bir kapalı alanı ve şehir manzarası gören, inanılmaz geniş bir terası var.
* Kim gider? Öğle tek başına çalışmak/okumak/yazmak, akşam karşısındakinin söylediğini duymak, gece patırtı kütürtü olmadan tatlı tatlı sallanmak/sosyalleşmek isteyenler...
* Nasıl hava atar? “Bak şehrin göbeğinde ama zor bulunan bir asansörle çıkılan, kimsenin bilmediği böyle bir teras biliyorum” diye...
* Kaç para harcar? Bir biraya 15 lira.
* Nasıl bulur? İstiklal Caddesi No: 50 (0212) 252 01 00
DJ'DEN HALKA ARACISIZ YAYIN (CLIQUE)
Asmalımescit’teki Propaganda Adnan ve Indra Taşpınar çiftinin kulübüydü. Bundan iki yıl mukaddem, bir gece ansızın sırra kadem bastılar. Arkalarında bir ton borç ve personel alacağıyla... İki katlı şahane mekânda o zamandan beri sessiz bir bekleyiş hâkimdi. Yani geçen cumaya kadar.
U.F.U.K, Cure-Shot, Tangun ve Ateş Tözün... Şehrin en baba dört DJ’i burayı aldı, kulüp olarak tekrar açtı. Tangun, “Dünyaca ünlü DJ arkadaşlarımızla birlikte alt katta deep tech ve minimal techno; üst katta groove, dub, deep house çalacağız” diyor. Meraklısı için ‘çaldıklarımız çalacaklarımızın teminatıdır’ beyannamesi!
* Kim gider? Gideceği yerde en öncelikli kriteri müzik ve gelip gidenler olanlar, Beyoğlu clubber’ları, karşının dansçıları, üç-beş turist, bolca da genç beyaz yakalı...
* Nasıl hava atar? Eğer kurucu dört DJ’den birinin kapıdaki davetli listesinde ismi varsa...
* Kaç para harcar? Bir biraya 15 lira.
* Nasıl bulur? İstiklal Caddesi, Suriye Pasajı (0212) 252 71 81
GELECEK PROGRAM
* Karaköy’de Drone... İstanbul’un 500 kişilik yeni kulübü çarşamba akşamı açılıyor. Adını ‘çalışan erkek arılardan’ alıyormuş.
* Maslak’ta Sahne Masshattan... 340 kişilik yeni konser ve tiyatro salonu sanatseverler için 1200 metrekarelik yeni bir alternatif.
220 TL
3 Aralık’ta Bomontiada’daki The Populist’te şeflerin vereceği degüstasyon atölyesine, eşleştirilecek craft biralar dahil, yedi ana yemek için ödenecek ücreti.
DERSAADET'TE YAŞIYORSUN PEKİ BUNLARI BİLİYOR MUSUN?
* Şehrin en büyük buzpateni sahası Uniq Winter’ın bu hafta sonu kapılarını açtığını... Gece 22.00’ye kadar açık piste girişin 30, özel dersin 100, kızağın 20 lira olduğunu...
* Restoran rezervasyon uygulaması restoran.com’un üç büyük şehirde 700 üye mekâna ulaştığını... Londra, Paris, Viyana, Berlin, Amsterdam ve Barselona gibi şehirlerde de rezervasyon yapabildiğinizi...
* Maslak’taki Chef’s Table Yemek Akademisi’nin ‘Meksika Ateşi’ adında bir atölye düzenlediğini... 2 Aralık’taki etkinliğe katılanlara quesadilla, tacos ve casserilla hazırlamayı öğreteceklerini...
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