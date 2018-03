Bir hayvanla birlikte yaşadığınızda hayatınızda değişen 5 şey

Sorumluluk sahibi olursunuz

Bir hayvanla birlikte yaşamanın size ilk öğrettiği şey sorumluluk alabilmektir. Çünkü birlikte yaşadığınız hayvan dostunuzun ihtiyaçlarını karşılamak bir sure sonra rutininiz haline gelir ve bu rutin de size daha sorumlu bir insan haline getirir. Üstelik karşılığını fazlasıyla aldığınız bir emek verdiğinizden, bir ilişkide o emeği vermenin ne kadar kıymetli olduğunu da keşfedersiniz.

Daha sakin biri haline gelirsiniz

Hayvanların insanlar gibi stresleri yoktur. Hatta siz onun üzerinde herhangi bir stres yaratmadığınız sürece hiçbir stresleri olmaz. Bu sakinlik bir sure sonra size de geçer. Onunla birlikte saatlerce etrafa bakınmayı, uzak bir noktaya dalıp hayaller kurmayı ya da done done uyumayı öğrenirsiniz.

Hayat hakkında yeni şeyler keşfedersiniz

Hayat sadece insanların yaşadığı bir şey değildir. Bunu ancak başka bir hayvanla birlikte yaşadığınızda ve onu gözlemlediğinizde anlarsınız. Çünkü sizin yaşam döngünüzden başka bir döngü hemen yanı başınızda gerçekleşir. Siz de eğer bunu incelemeye vakit bulursanız, hayatın başka formları olabileceğinin farkına varırsınız. Sorunlara, mutluluklara hatta hayatın tamamına bakışınız değişir.

Basitliğin güzelliğini keşfedersiniz

Aslında hayat çok basitti ve biz onu karmaşık hale getiririz. Hayvan dostlarınız için bu basitlik devam eder. Uyku, yemek ve uyku arasında sadece kendini eğlendirmek ve yeteneklerini geliştirmek için vakit harcayan hayvan dostunuz dilediğinizde bunu size de öğretebilir. Sadece onun gibi yaşamayı deneyerek bir çok stresten uzak durmayı başarabilirsiniz.

Sevginin ne olduğunu öğrenirsiniz

Sevginin en pür hali bir başka canlıyla yaşanabilir. Çünkü onunla aynı dili konuşmadan, aynı dünyayı bile paylaşmadan birbirinizi anlar ve kollar hale gelirsiniz. Bunu öğrenmek sadece hayvanlarla olan iletişiminizde değil, insanlarla olan iletişiminizde de işe yarar. Hiçbir çıkarınızın olmadığı bir canlıya karşı sevgi beslemek zamanla hayatınıza yansır ve sevmenin ne demek olduğunu çok daha iyi anlarsınız.