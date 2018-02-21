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Bir erkeği kibarca reddetmenin 5 etkili yolu

Erkekler reddedilmek konusunda kadınlardan çok daha hassastır. Çünkü toplumsal öğretiler gereği küçüklüklerinden itibaren şişirilmiş bir egoya sahip olurlar. Bu nedenle de duygularının incinmesi çok daha kolaydır. Üstelik reddedilmek karşısında beklenmedik tepkiler de verebilirler. Neyse ki kırıp dökmeden bu süreci kolay atlatmanın bazı yöntemleri vardır.

Doğan BURDA
21.02.2018 - 10:57 | Son Güncelleme :

Açık olun

Birine duygularının karşılığında red cevabı verecekseniz yapacağınız en iyi şey onu kırmadan elinizden geldiğinizce açık olmaktır. Dolambaçlı cümleler ve sonu nereye varacağı belli olmayan ifadeler kafasında soru işareti yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Bu nedenle karşınızdaki erkeğe seçilmiş kelimeler kullanarak olabileceğiniz en net şekilde cevaplar verin. Duygularınızı açık açık ifade etmekten çekinmeyin. Bu onun da size daha açık davranmasını sağlayacaktır.

Bir erkeği kibarca reddetmenin 5 etkili yolu

 Yüz yüze konuşun

Kestirip atılmış gibi hissetmek kimsenin hoşuna gitmez. Bu nedenle eğer aranızda ciddi bir problem yoksa ve kendinizi de güvende hissediyorsanız red cevabını yüz yüze vermek çok daha olgun bir davranış olacaktır. Bu karşı tarafı değersiz hissettirmemenin en doğru yoludur. Bu nedenle halka açık bir yerde yüz yüze konuşmak en iyi seçim olacaktır.

Bir erkeği kibarca reddetmenin 5 etkili yolu

 Mesaj atacaksanız açıklayıcı olun

Yüz yüze konuşmanız pek mümkün değil. Bu nedenle mesaj atmak zorundasınız. Tamam, bunun da bazı ufak tüyoları bulunuyor. Mümkünse mesajda elinizden geldiğince kibar ve açıklayıcı olun. Çünkü mesajı alan kişi bu mesajı üst üste defalarca okuyacaktır. Bu nedenle kafasında soru işareti kalmadan ama incinmeden de bu cevabı aldığını kendi gözleriyle görmeli.

Bir erkeği kibarca reddetmenin 5 etkili yolu

 Empati kurun

Empati ayrılık sahnelerinde iki tarafın da ihtiyacı olan en önemli duygudur. Bu nedenle siz de karşınızdaki insanın duygularının neler olduğunu ve insana neler hissettirebileceğine odaklanın. Böylece size kurulmasını istemediğiniz cümleleri karşı tarafa da kurmaz ve çok daha dikkatli olursunuz. Aslında kadın ya da erkek farketmeden reddederken en çok dikkat edilmesi gereken şey karşı tarafla empati kurabilmektir.

Bir erkeği kibarca reddetmenin 5 etkili yolu

 Yalnız olun

Birine red cevabı verirken yalnız başınıza olmaya dikkat edin. Yanınızda birilerinin olması ya da karşı tarafın kalabalık içinde olması onun gurunun daha çok incinmesine neden olabilir. Bu nedenle bu özel durumu etrafa çok belli etmeden tek başınıza halletmeye çalışın.

 

Etiketler: empati , toplumsal , Red
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