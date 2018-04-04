Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

Geç uyanmak

Geç kalktığınız için çevreniz tarafından tembel olarak yaftalanıyorsanız onlara bunun bir dahilik göstergesi olabileceğini söyleyin. Çünkü geç kalmak ve geceleri çok daha aktif bir bilinç düzeyine sahip olmak aslında bir dahilik göstergesi. Tüm gün uyumak ve geceleri de durmadan düşünmek ve yaratmak istiyorsanız bir dahi olabilirsiniz.

Mizah anlayışı

Esprili insanların diğer insanlar üzerindeki etkilerinin ne kadar büyük olduğunu tekrarlamaya gerek yok. Ancak bunun yanında bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada yapılan sözel ve soyut zekaya yönelik testlerden yüksek puan alan insanların aynı zamanda esprili karakterler olduğunu saptamış. Yani zeka düzeyiniz yüksekse iyi bir de mizah anlayışına sahip olmanız muhtemel. Bu da sizi dahiliğe bir adım daha yaklaştırıyor.

Hobiler

Dahilerinin çoğunun diğer insanlara garip gelebilecek hobileri bulunuyor. Çünkü karmaşık zihinlerini ancak bu gibi hobilerle belli bir noktaya kanalize edebiliyor ve boşaltım sağlayabiliyorlar. Eğer sizin de kağıt katlamak, bir objeyi biriktirmek ya da başka bir hobiniz varsa ve kendinizi bu şekilde rahatlatıyorsanız dahi olma olasılığınız artıyor.

Tembellik

Bir dahi nasıl tembel olabilir? Demeyin. Çünkü bilim diyor ki çok fazla düşünen ve entellektüel anlamda faal olan insanlar fiziksel olarak ciddi bir yorgunluk yaşıyor. Bu da uzun zaman hareketsiz bir şekilde yatıp tek bir noktaya bakıp saatler geçirmek anlamına gelebiliyor. Beyniniz vücudunuzdan daha fazla çalışıyorsa dahi olabilirsiniz.

Seslere karşı takıntılı olmak

Özellikle yemek yerken insanların çıkardığı seslere karşı aşırı bir hassasiyetiniz varsa bir dahi olabilirsiniz. Bu gibi sesler herkesi rahatsız edebilir ve kabalık olarak görülebilir ancak sizi herkesten biraz fazla rahatsız ediyor ve tahammül dahi edemiyorsanız dahi olabilirsiniz. Dahilerin seslere karşı aşırı hassas oldukları bilinmektedir.