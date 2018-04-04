Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret
Dehanın nereden geldiği ve nasıl ortaya çıktığı konusunda henüz bir kesinlik yok ama bazı insanlar ortalama zekadan ve algı kapasitesinden çok daha fazlasına sahip. Tabii ki çok çalışarak ve beyin aktivitelerini geliştirerek diğerlerinden bir adım öne geçmek de mümkün. Ancak doğuştan bu yeteneklere sahip insanlardan biri olmak tabii ki büyük bir şans. Dahi olmanın belli kriterleri yok ancak bilim insanlarının yaptığı bazı araştırmalar dahi olan insanların bazı ortak özellikleri olduğunu saptamışlar. İşte aşağıdaki özelliklerden bir kaçına sahipseniz belki de siz de bir dahisiniz.
Geç uyanmak
Geç kalktığınız için çevreniz tarafından tembel olarak yaftalanıyorsanız onlara bunun bir dahilik göstergesi olabileceğini söyleyin. Çünkü geç kalmak ve geceleri çok daha aktif bir bilinç düzeyine sahip olmak aslında bir dahilik göstergesi. Tüm gün uyumak ve geceleri de durmadan düşünmek ve yaratmak istiyorsanız bir dahi olabilirsiniz.
Mizah anlayışı
Esprili insanların diğer insanlar üzerindeki etkilerinin ne kadar büyük olduğunu tekrarlamaya gerek yok. Ancak bunun yanında bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada yapılan sözel ve soyut zekaya yönelik testlerden yüksek puan alan insanların aynı zamanda esprili karakterler olduğunu saptamış. Yani zeka düzeyiniz yüksekse iyi bir de mizah anlayışına sahip olmanız muhtemel. Bu da sizi dahiliğe bir adım daha yaklaştırıyor.
Hobiler
Dahilerinin çoğunun diğer insanlara garip gelebilecek hobileri bulunuyor. Çünkü karmaşık zihinlerini ancak bu gibi hobilerle belli bir noktaya kanalize edebiliyor ve boşaltım sağlayabiliyorlar. Eğer sizin de kağıt katlamak, bir objeyi biriktirmek ya da başka bir hobiniz varsa ve kendinizi bu şekilde rahatlatıyorsanız dahi olma olasılığınız artıyor.
Tembellik
Bir dahi nasıl tembel olabilir? Demeyin. Çünkü bilim diyor ki çok fazla düşünen ve entellektüel anlamda faal olan insanlar fiziksel olarak ciddi bir yorgunluk yaşıyor. Bu da uzun zaman hareketsiz bir şekilde yatıp tek bir noktaya bakıp saatler geçirmek anlamına gelebiliyor. Beyniniz vücudunuzdan daha fazla çalışıyorsa dahi olabilirsiniz.
Seslere karşı takıntılı olmak
Özellikle yemek yerken insanların çıkardığı seslere karşı aşırı bir hassasiyetiniz varsa bir dahi olabilirsiniz. Bu gibi sesler herkesi rahatsız edebilir ve kabalık olarak görülebilir ancak sizi herkesten biraz fazla rahatsız ediyor ve tahammül dahi edemiyorsanız dahi olabilirsiniz. Dahilerin seslere karşı aşırı hassas oldukları bilinmektedir.
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