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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
04.04.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

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Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

Dehanın nereden geldiği ve nasıl ortaya çıktığı konusunda henüz bir kesinlik yok ama bazı insanlar ortalama zekadan ve algı kapasitesinden çok daha fazlasına sahip. Tabii ki çok çalışarak ve beyin aktivitelerini geliştirerek diğerlerinden bir adım öne geçmek de mümkün. Ancak doğuştan bu yeteneklere sahip insanlardan biri olmak tabii ki büyük bir şans. Dahi olmanın belli kriterleri yok ancak bilim insanlarının yaptığı bazı araştırmalar dahi olan insanların bazı ortak özellikleri olduğunu saptamışlar. İşte aşağıdaki özelliklerden bir kaçına sahipseniz belki de siz de bir dahisiniz.

Geç uyanmak

Geç kalktığınız için çevreniz tarafından tembel olarak yaftalanıyorsanız onlara bunun bir dahilik göstergesi olabileceğini söyleyin. Çünkü geç kalmak ve geceleri çok daha aktif bir bilinç düzeyine sahip olmak aslında bir dahilik göstergesi. Tüm gün uyumak ve geceleri de durmadan düşünmek ve yaratmak istiyorsanız bir dahi olabilirsiniz.

Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

Mizah anlayışı

Esprili insanların diğer insanlar üzerindeki etkilerinin ne kadar büyük olduğunu tekrarlamaya gerek yok. Ancak bunun yanında bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada yapılan sözel ve soyut zekaya yönelik testlerden yüksek puan alan insanların aynı zamanda esprili karakterler olduğunu saptamış. Yani zeka düzeyiniz yüksekse iyi bir de mizah anlayışına sahip olmanız muhtemel. Bu da sizi dahiliğe bir adım daha yaklaştırıyor.

Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

Hobiler

Dahilerinin çoğunun diğer insanlara garip gelebilecek hobileri bulunuyor. Çünkü karmaşık zihinlerini ancak bu gibi hobilerle belli bir noktaya kanalize edebiliyor ve boşaltım sağlayabiliyorlar. Eğer sizin de kağıt katlamak, bir objeyi biriktirmek ya da başka bir hobiniz varsa ve kendinizi bu şekilde rahatlatıyorsanız dahi olma olasılığınız artıyor.

Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

Tembellik

Bir dahi nasıl tembel olabilir? Demeyin. Çünkü bilim diyor ki çok fazla düşünen ve entellektüel anlamda faal olan insanlar fiziksel olarak ciddi bir yorgunluk yaşıyor. Bu da uzun zaman hareketsiz bir şekilde yatıp tek bir noktaya bakıp saatler geçirmek anlamına gelebiliyor. Beyniniz vücudunuzdan daha fazla çalışıyorsa dahi olabilirsiniz.

Bir dahi olabileceğinize kanıt 5 işaret

Seslere karşı takıntılı olmak

Özellikle yemek yerken insanların çıkardığı seslere karşı aşırı bir hassasiyetiniz varsa bir dahi olabilirsiniz. Bu gibi sesler herkesi rahatsız edebilir ve kabalık olarak görülebilir ancak sizi herkesten biraz fazla rahatsız ediyor ve tahammül dahi edemiyorsanız dahi olabilirsiniz. Dahilerin seslere karşı aşırı hassas oldukları bilinmektedir.

 

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