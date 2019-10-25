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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
25.10.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

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Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, son günlerde magazin gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? İşte, Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu Zehra Çilingiroğlu ilişkisinin ardından gündemde yer alıyor.

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi ve çocuğu olan, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının da konuştuğu isimler olmaya başladı. Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile anılıyor.

HÜLYA AVŞAR'DAN ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU YORUMU

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine onay verdi. Ünlü sanatçı, ‘kızım yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım’ dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Avşar şunları söyledi;

Zehra’nın ilişkisi tabi ki bilgim dâhilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum.

Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum.

Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın.

Ben artık kendimi o konu da çok rahat hissediyorum, Zehra’ya olan güvenimden dolayı hayatım çok kolaylaştı. Zehra’nın hiçbir yerinde estetik yok.

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