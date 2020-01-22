Bige Önal kimdir kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Kariyeri boyunca pek çok film ve dizide oynayan Bige Önal, son günlerde gündemde yer alıyor. Peki, Bige Önal kimdir ve kaç yaşında? İşte, Bige Önal'ın rol aldığı filmler ve diziler

Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı Bige Önal 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer’in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı’nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi.



Filmleri ve Dizileri :

2015 - Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)

2011 - Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)

2010 - Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)

Bige Önal gazetemizin muhabiri Hakan Gence ile yaptığı röportajda şu ifadelere yer verdi;

- Annem Heybeliadalı, babam İzmirli. İstanbul’da Levent’te doğup büyüdüm. Hâlâ da annemle birlikte aynı evde yaşamaya devam ediyorum. Özel hayatının çok fazla bilinmesini seven insanlardan değilim. Kapalı kalmak beni daha mutlu ediyor.

Anneniz eski model Mine Baysan, babanız eski Galatasaraylı futbolcu Erhan Önal. Siz hangisine yakın büyüdünüz?

- Annemle babam hayatta başarılı olmuşlar ama aynı zamanda şöhretten kaçmışlar. Ben de biraz öyle büyüdüm. Babamla futbol üzerinden iletişim kurabiliyordum. O yüzden futbolu hep sevdim, kendim de küçükken arkadaşlarımla futbol oynardım. Hafiften ‘erkek Fatma’ydım. Annemin edebi bir tarafı vardır. Köşe yazarlığı yaptı ve senaryo yazdı. Onun da kitaplarla dolu dünyası beni etkiledi. Ama zaten ben küçükken ayrıldılar.

Kaç yaşındaydınız?

- İki yaşındayken boşandılar. Dokuz yaşına kadar bir ayrılıp bir barıştılar. Sonra çok iyi iki arkadaş olarak kaldılar.

Siz kiminle yaşadınız?

- Annemle. Çok güçlü bir kadındır annem. Çocukken onun asla yıkılamayacağına inanırdım.

Annenizle babanızın ayrılığı hayatınızı nasıl değiştirdi?

- Annemin bana bakmak için çalışması ve güçlü duruşu beni erken büyüttü, erken olgunlaştım. Tabi baba figürü hayattaki ilk idol ve güç demek. Manevi olarak yanımdaydı ama ergenlik döneminde bir kız çocuğu olarak daha çok beklentim oluyordu ve bunlar da sizi ister istemez biraz daha kırılgan ve alıngan yapabiliyor.

Erkeklerle ilişkinizi de etkiliyor mu?

- Kadın- erkek diye ayırmayalım. İnsanlara karşı hep temkinli yaklaşan biriyim.

Tek çocuk musunuz?

- Babamın ilk evliliğinden olan bir kardeşim var. 22 yaşında tanıştık. Almanya’da yaşıyor. Türkçe bilmiyor. Tabi yıllar sonra karşılaşınca insan kardeş hissini alamıyor. Ama ben zaten tek çocuk olarak büyüdüm.