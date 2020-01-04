Berk Suyabatmaz kimdir kaç yaşında ve nereli?

Berk Suyabatmaz, hakkında ortaya çıkan son gelişmelerin ardından magazin dünyasının yakından takip ettiği isim olmaya başladı.

16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Kariyeri kadar ilişkileriyle gündemde olan Berk Suyabatmaz, bugüne kadar birçok ünlü isimle flört etti.

Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nisan ayının ikinci haftası nişan yüzüklerini taktı. Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı ve mayıs ayında dünya evine girdiler. Çift eylül ayında evliliklerine son verdi.

Berk Suyabatmaz'ın adı, şu sıralar Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor.