Bergen'in hayatını canlandıracağını açıklayan oyuncu kimdir?
Hadi’nin 24 Ekim tarihli ipucu sinema dünyasından geldi. Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağını ve arabesk şarkıları kendisinin seslendireceğini açıklayan oyuncu kimdir? Bergen’in hayatı 1997 yılında da film olarak çekilmiş ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.
Sinemada şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağını ve arabesk şarkıları kendisinin seslendireceğini açıklayan oyuncu Serenay Sarıkaya’dır.
BERGEN KİMDİR?
31 Ekim 1982'de kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandıve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı üçüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.
14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 31 yıllık kısa yaşamına 6 Longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi.
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