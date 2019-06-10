Berfu Yıldız kimdir kaç yaşında? İşte kariyerinden bazı kesitler
Berfu Yıldız, Eser Yenenler ile hayatını birleştirmesinin ardından sosyal medyanın gündemindeki isim olmaya başladı. Aslen İzmitli olan Berfu Yıldız, Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İşte, düğünün ardından sosyal medyada gündem olan Berfu Yıldız hakkında merak edilen detaylar
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yıldız, 4. güzel olarak dereceye girdi.
Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler'den 2019 şubat ayında evlilik teklifi aldı.
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