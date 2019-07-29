Benimle Söyle birincisi Uğur Öz kimdir ve nereli?
Benimle Söyle yarışmasının bu yılki birincisi Uğur Öz, biyografisi ile internet üzerinden araştırılan isim oldu. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğur Öz, nereli ve kaç yaşında olduğu ile merak edildi. Peki, Uğur Öz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Uğur Öz, Benimle Söyle yarışmasında birinci olmasının ardından araştırılan isim olmaya devam ediyor. Makber isimli eser ile seyircilerin ve jürinin dikkatini çeken Uğur Öz, birinciliğini ilan etmesinin ardından nereli ve kaç yaşında olduğu ile merak edilmeye başlandı. Peki, Uğur Öz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
UĞUR ÖZ KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan ve Şanlıurfa'da ikamet eden Uğur Öz 25 yaşındadır.
Şanlıurfa Siverek'teki Beğdeş Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapmaktadır.
Uğur Öz Benimle Söyle'nin 4. Bölümünde “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıktı. 4. Bölümde Uğur Öz 90 jüri üyesini ayağa kaldırmıştı.
Finalde 88 puan alan Uğur Öz birinci oldu.
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