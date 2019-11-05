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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
05.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı?

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Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı?

Begüm Birgören, ekran başındaki pek çok vatandaşın araştırdığı isim oluyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Begüm Birgören, tiyatro geçmişine de sahiptir. Peki, Begüm Birgören kimdir ve hangi filmlerde rol aldı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Begüm Birgören, oyunculuğa ise alaylı olarak başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı. Begüm Birgören'in oynadığı dizi ve filmler ise şu şekildedir;

SİNEMA

2014 Kendime İyi Bak – Ruhi Yapıcı/Serhan Aslan

2012 Göl Zamanı – Cafer Özgül

2011 Türkan – Cemal Şan

2010 Kars Öyküleri – Özcan Alper/Ülkü Oktay

2008 Nokta – Derviş Zaim

2008 Ali’nin Sekiz Günü – Cemal Şan

2005 Sen Ne Dilersen – Cem Başeskioğlu

DİZİ

2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz – Cemal Şan

2015 Bir Deniz Hikayesi – Aydın Bulut

2013-2014 Kaçak – Volkan Kocatürk

2012 Ağır Roman:Yeni Dünya – Metin Balekoğlu

2009 Ömre Bedel – Nihat Durak

2007 Kara Yılan – Yağmur Taylan/Durul Taylan

2005 Kırık Kanatlar – Cevdet Mercan/Faruk Teber

2005 Seher Vakti – Çağatay Tosun

TİYATRO

Öldüğümüz Gece, Sonbaharı Beklerken

ÖDÜLLER

2013“Sonbaharı Beklerken”- Lions Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu

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