Begüm Birgören kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı?
Begüm Birgören, ekran başındaki pek çok vatandaşın araştırdığı isim oluyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Begüm Birgören, tiyatro geçmişine de sahiptir. Peki, Begüm Birgören kimdir ve hangi filmlerde rol aldı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Begüm Birgören, 20 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro ile çok küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan Begüm Birgören, oyunculuğa ise alaylı olarak başladı. Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan Birgören, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı. Begüm Birgören'in oynadığı dizi ve filmler ise şu şekildedir;
SİNEMA
2014 Kendime İyi Bak – Ruhi Yapıcı/Serhan Aslan
2012 Göl Zamanı – Cafer Özgül
2011 Türkan – Cemal Şan
2010 Kars Öyküleri – Özcan Alper/Ülkü Oktay
2008 Nokta – Derviş Zaim
2008 Ali’nin Sekiz Günü – Cemal Şan
2005 Sen Ne Dilersen – Cem Başeskioğlu
DİZİ
2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz – Cemal Şan
2015 Bir Deniz Hikayesi – Aydın Bulut
2013-2014 Kaçak – Volkan Kocatürk
2012 Ağır Roman:Yeni Dünya – Metin Balekoğlu
2009 Ömre Bedel – Nihat Durak
2007 Kara Yılan – Yağmur Taylan/Durul Taylan
2005 Kırık Kanatlar – Cevdet Mercan/Faruk Teber
2005 Seher Vakti – Çağatay Tosun
TİYATRO
Öldüğümüz Gece, Sonbaharı Beklerken
ÖDÜLLER
2013“Sonbaharı Beklerken”- Lions Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle