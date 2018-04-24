Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Doğan BURDA
24.04.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

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Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

Ünlüler dünyasında daldan dala atlamak, bol bol sevgili değiştirmek alışıldık bir meseledir. Sette doğan aşklar, bir başkası için biten evlilikler, yurtdışında gizli buluşmalar paparazzilerin bizlere taşıdığı, merakla izlediğimiz haberlerdir. Bir de bunun üstüne sevgilisini bir başka kadın için terkeden bir kadın olunca haber değeri daha da büyür. Sonuçta her zaman karşılaşılan bir durum değildir. İşte başka bir kadına aşık olduğu haberiyle şaşırdığımız ünlü kadınlar!

Cynthia Nixon

Sex and the City’nin en seksi kızlarından biri olan kızıl Nixon bir kadınla birlikte olmaya karar vermeden önce 16 yıl boyunca Danny Mozes ile birlikte oldu. Hatta çocuk sahibi de oldular. Ancak 2003 yılında aktivist Christine Marinoni ile tanıştı ve Danny Mozes’I terkedip Marinori ile ilişki yaşamaya başladı. 2012 yılında ise çift dünya evine girdi.

Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

Anne Hache

Steve Martin’le mutlu bir evlilik yaşayan Anne Heche, 1997 yılına kadar kocasıyla oldukça normal bir hayat yaşıyordu. Ancak kendisi komedyen ve TV dünyasının önemli isimlerinden Ellen DeGeneres’le tanışınca işler değişti. Ellen’e aşık olan Heche, Steve Martin’den boşandı ve dört yıla yakın bir süre Ellen DeGeneres’le mutlu bir ilişki yaşadı.

Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

Angelina Jolie

Angelina Jolie’nin oldukça değişik bir hayat hikayesi olduğu kesin. Bu ilginçlik biraz da ilişkilerinden geliyor. 96-99 yılları arasında Jonny Lee Miller ile evil olan Jolie 1996 yılında bir film etinde model Jenny Shimizu ile tanıştı ve o dönemde dedikodular aldı yürüdü. Daha sonra Jolie, Girlfriends dergisine verdiği röportajda Jenny’e ilk görüşte aşık olduğunu ve o sırada evli olmasaydı kesinlikle Jenny ile evleneceğini itiraf etti.

Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

Portia De Rossi

Ellen DeGeneres bir ünlü kadının daha aklını çeldi ve Mel Metcalfe ile evil Portia de Rossi 2008’de kocasından ayrılıp Ellen’la birlikte olmaya başladı. Çift o kadar tutkuyla birbirine bağlandı ki, sadece bir kaç ay sonra nikah masasına oturdu. Ellen ve Portia yaklaşık 10 yıldır mutlu bir evliliğe sahip ve ilişkilerini gözler önünde yaşıyor.

Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

Amber Heard

Johnny Deep gibi bir yakışıklıyla büyük ve gösterişli bir şekilde evlenen Amber Heard’ın biseksüel olduğu biliniyordu. Söylentilere göre de evlilikleri kısa bir süre sonra bu nedenle son buldu. Heard boşandıktan sonra ışık hızıyla eski kız arkadaşı Tasya van Ree ile yeniden sevgili oldu.

Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu

 

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