Başka bir kadın için bir kadını terketmiş 5 kadın oyuncu
Ünlüler dünyasında daldan dala atlamak, bol bol sevgili değiştirmek alışıldık bir meseledir. Sette doğan aşklar, bir başkası için biten evlilikler, yurtdışında gizli buluşmalar paparazzilerin bizlere taşıdığı, merakla izlediğimiz haberlerdir. Bir de bunun üstüne sevgilisini bir başka kadın için terkeden bir kadın olunca haber değeri daha da büyür. Sonuçta her zaman karşılaşılan bir durum değildir. İşte başka bir kadına aşık olduğu haberiyle şaşırdığımız ünlü kadınlar!
Cynthia Nixon
Sex and the City’nin en seksi kızlarından biri olan kızıl Nixon bir kadınla birlikte olmaya karar vermeden önce 16 yıl boyunca Danny Mozes ile birlikte oldu. Hatta çocuk sahibi de oldular. Ancak 2003 yılında aktivist Christine Marinoni ile tanıştı ve Danny Mozes’I terkedip Marinori ile ilişki yaşamaya başladı. 2012 yılında ise çift dünya evine girdi.
Anne Hache
Steve Martin’le mutlu bir evlilik yaşayan Anne Heche, 1997 yılına kadar kocasıyla oldukça normal bir hayat yaşıyordu. Ancak kendisi komedyen ve TV dünyasının önemli isimlerinden Ellen DeGeneres’le tanışınca işler değişti. Ellen’e aşık olan Heche, Steve Martin’den boşandı ve dört yıla yakın bir süre Ellen DeGeneres’le mutlu bir ilişki yaşadı.
Angelina Jolie’nin oldukça değişik bir hayat hikayesi olduğu kesin. Bu ilginçlik biraz da ilişkilerinden geliyor. 96-99 yılları arasında Jonny Lee Miller ile evil olan Jolie 1996 yılında bir film etinde model Jenny Shimizu ile tanıştı ve o dönemde dedikodular aldı yürüdü. Daha sonra Jolie, Girlfriends dergisine verdiği röportajda Jenny’e ilk görüşte aşık olduğunu ve o sırada evli olmasaydı kesinlikle Jenny ile evleneceğini itiraf etti.
Portia De Rossi
Ellen DeGeneres bir ünlü kadının daha aklını çeldi ve Mel Metcalfe ile evil Portia de Rossi 2008’de kocasından ayrılıp Ellen’la birlikte olmaya başladı. Çift o kadar tutkuyla birbirine bağlandı ki, sadece bir kaç ay sonra nikah masasına oturdu. Ellen ve Portia yaklaşık 10 yıldır mutlu bir evliliğe sahip ve ilişkilerini gözler önünde yaşıyor.
Amber Heard
Johnny Deep gibi bir yakışıklıyla büyük ve gösterişli bir şekilde evlenen Amber Heard’ın biseksüel olduğu biliniyordu. Söylentilere göre de evlilikleri kısa bir süre sonra bu nedenle son buldu. Heard boşandıktan sonra ışık hızıyla eski kız arkadaşı Tasya van Ree ile yeniden sevgili oldu.
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