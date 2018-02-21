Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriBaşarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek
GeriHayat Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Hayat
21.02.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

Başarı aslında belli bir formula olan bir durumdur. Bu nedenle başarılı insanların rutinleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu rutinleri kopyalamaya çalışmak çok da akıl dışı değildir. Çünkü başarıya giden yolun en kadim kuralları çok eski zamanlardan beri çizilmiştir. Çok talihsiz bir durumla karşı karşıya kalmadığınız takdirde yerine getireceğiniz bir kaç adım sizi dünyanın her yerinde her zaman başarıya taşıyabilir.

Çalışkanlık
Başarıya ulaşmanın ilk ve en koşulsuz başlangıç noktası tabii ki çalışmaktır. Belirlediğiniz hedefte verimli bir çalışma sistemi oturtmak ve bu düzenden şaşmadan durmadan çalışmak ne olursa olsun sizi başarıya götürecektir. Çalışkanlık içine azim, merak gibi pek çok alt özelliği de alır. Tüm bunları en doğru şekilde bir araya getirdiğinizde her daim başarılı olursunuz. 

Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

Motivasyon
Çalışkan bir insansınız ancak yaptığınız işe karşı motive değilsiniz. Bu eninde sonunda bir yerlerde pes etmenize neden olabilir. Bu nedenle motive olmanın bir yolunu mutlaka bulmalısınız. Başarıya ulaşacak yolda durmadan gerekli enerjiyi üretmek için kendinize motivasyon oyunları hazırlamanız gereklidir.

Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

 

İç disiplin
İç disiplin aslında belki temel taşlarını örmek gibi bir şeydir. Çünkü iç disiplin birileri size şunu yap demeden de bazı şeyleri yapabilme yetisi verir. Bu nedenle de emir ya da tavsiye bile almadan istediğiniz yolda ilerlemenizi sağlar. İç disiplini olan insanlar kendi kendilerinin patronu olurlar. Bu onları eninde sonunda başarıya taşır.

Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

 

Gerçekçi hedefler
Tüm özelliklere sahip olduğunuz halde hala başarıya ulaşmakta çok fazla zaman harcadığınızı düşünüyorsanz belki de önünüze gerçekçi olmayan bir hedef koymuşsunuzdur. Bir an da en tepeye ulaşmaya değil, tepeye giden yolun en sağlam yolunda ilerlemeye bakın. Bu sizi çok daha güçlü bir şekilde tepeye taşır ve sanılanın aksine yorulmamanızı ve darbe almamanızı sağlar.

Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

 

Destek
Başarıya giden yolda destek almak çok önemlidir. Herkes başarısının kendi kendine çizilmiş ve yaratılmış olmasını ister. Ego bu anlamda devreye giren bencil bir iç sestir. Ancak başarılı insanlar doğru zamanda doğru insanlardan destek almayı bilen insanlardır. Bu nedenle destek almanın ve vermenin değerini bilen insanlar eninde sonunda başarıya ulaşırlar.

Başarılı kariyerlerin arkasında yatan 5 evrensel gerçek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Limonlu suyun faydaları | Limonlu su içmek faydalı mı?

Başrol oyuncusu isyan etti

'Avantgarde' kimdir; neye denir?