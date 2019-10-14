Başak Dizer kimdir ve kaç yaşında?
Başak Dizer, ekran başındaki birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Moda konusunda uzman olan Başak Dizer, birçok ünlü ismin stilistiğini yaptı. Peki, Başak Dizer kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi olan Başak Dizer hakkında merak edilen bazı bilgiler
1980 yılında dünyaya gelen ünlü stilist 37 yaşında eğitimini Milano da yapmış olan Başak dizer İstanbul'da LCC tasarım bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarım bölümü eğitim sertifikaları aldı...
Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Başak Dizer, Mimar Sinan Üniversitesi Moda bölümü mezunu.
Bir dönemin en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da stil danışmanlığı yapan Başak Dizer, dizinin başrol oyuncularından Kıvaç Tatlıtuğ'un elbiselerini tasarladı.
Başak Dizer ayrıca Medcezir dizisinde Deniz Marşan ile birlikte çalıştı ve onun stilistliğini yaptı.
İdil Fırat, Meltem Cumbul, Demet Şener, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalıştı.
Dizer bu isimlerle çalışmasından çok Tatlıtuğ ile yaşadığı ve evlilikle taçlandırdığı aşkıyla birlikte gündeme bomba gibi düştü.
Başak Dizer; Tekstil'de tasarımcı olarak çalışmaya başladı ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etti.
Londra da Central Saint Martins de moda eğitimi aldıktan sonra Vakko ve Vakkorama da baş tasarımcı asistanı olarak görev alan Başak Dizer, ilk evliliğini Oren Fransez ile yaptı.
Oren Fransiz daha sonra Selin Soyderle evlendi.
Genç kızların gönlünde taht kuran Kıvanç Tatlıtuğ aynı projede tanışıp aşk yaşamaya başladığı Başak Dizer ile dünya evine girdi.
Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başladı ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris'de bir törenle evlendiler.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nde evlendi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir törenle dünya evine giren çifti arkadaşları tebrik etti.
Başak Dizer hala mesleği olan stilistliğe devam ediyor ve çekimden çekime koşuyor. Ayrıca spor düşkünü olan Dizer spor yaparken çektiği fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor.
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