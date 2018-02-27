Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer?

Evde balık pişirmek her ne kadar oldukça keyif verici ve bir o kadarda lezzetli bir aktivite olsa da, pişirme sonrası oluşan eve sinen koku, çoğu zaman oldukça rahatsızlık veren bir hâl alabiliyor. Ancak balık kokusunu gidermek tahmin edildiği kadar zor değil. Evinizde uygulayacağınız birkaç pratik yöntemle balık kokusuna 'elveda' diyebilirsiniz. Peki evde pişen balığın kokusu nasıl giderilir? Evden balık kokusu nasıl çıkar? İşte detaylar...

EVDEN BALIK KOKUSU NASIL ÇIKAR?

Balığı kızartırken bir tencerede sirkeli su kaynatırsanız kokuyu alacaktır. Balık kızarttıktan sonra bir tencereye su koyun, suyun içerisine biraz sirke veya limon suyu ve hoş bir koku vermek için de defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil ekleyin ve kaynatın.

Bu mutfağındaki balık kokusunu alıp güzel kokmasını sağlayacaktır. Balığı kızarttıktan bir tencere içindeki suya vanilya koyup kaynatırsanız balık kokusu çıkacak, mutfağınız mis gibi vanilya kokacaktır. Ayrıca bu yöntemin yanında uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntem daha var...

Balığı kızartırken bir tencerede şeker kaynatmak, kızartma sırasında ortaya çıkan kokuyu büyük ölçüde yok edecektir

Balık kızarttığınız tavadaki kızgın yağa birkaç damla limon damlatmakta koku gidermede etkili bir yöntem. Ayrıca ocakta limon kabuğu yakmakta faydalı olabilir.

Izgara yöntemi ile pişirdiğiniz balıkların arasına defne yaprağı ve taze nane yaprağı koyarak kokuyu giderebilirsiniz.

Evde pişirme işlemi bittikten sonra hoş ve hafif kokulu bir tütsü yakmakta, balık kokusunu gidermek için tercih edilebilir.