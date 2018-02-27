Haberler>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer?

Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer?

Evde balık pişirmenin tek kötü yanı olan balık kokusu, özellikle balık sevenler için adeta bir kâbus gibi. Çoğu zaman pencereleri açıp evi havalandırmanın ve oda parfümü kullanmanın bile etki göstermediği balık kokusundan birkaç pratik yöntemle kurtulmanız içten bile değil. Peki evde balık kokusu nasıl çıkar? Evde balık yapınca koku nasıl önlenir? Balık kokusu nasıl kaybolur?

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 09:39 | Son Güncelleme :

Evde balık pişirmek her ne kadar oldukça keyif verici ve bir o kadarda lezzetli bir aktivite olsa da, pişirme sonrası oluşan eve sinen koku, çoğu zaman oldukça rahatsızlık veren bir hâl alabiliyor. Ancak balık kokusunu gidermek tahmin edildiği kadar zor değil. Evinizde uygulayacağınız birkaç pratik yöntemle balık kokusuna 'elveda' diyebilirsiniz. Peki evde pişen balığın kokusu nasıl giderilir? Evden balık kokusu nasıl çıkar? İşte detaylar...

EVDEN BALIK KOKUSU NASIL ÇIKAR?

Balığı kızartırken bir tencerede sirkeli su kaynatırsanız kokuyu alacaktır. Balık kızarttıktan sonra bir tencereye su koyun, suyun içerisine biraz sirke veya limon suyu ve hoş bir koku vermek için de defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil ekleyin ve kaynatın.

Bu mutfağındaki balık kokusunu alıp güzel kokmasını sağlayacaktır. Balığı kızarttıktan bir tencere içindeki suya vanilya koyup kaynatırsanız balık kokusu çıkacak, mutfağınız mis gibi vanilya kokacaktır. Ayrıca bu yöntemin yanında uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntem daha var...

Balığı kızartırken bir tencerede şeker kaynatmak, kızartma sırasında ortaya çıkan kokuyu büyük ölçüde yok edecektir

Balık kızarttığınız tavadaki kızgın yağa birkaç damla limon damlatmakta koku gidermede etkili bir yöntem. Ayrıca ocakta limon kabuğu yakmakta faydalı olabilir.

Izgara yöntemi ile pişirdiğiniz balıkların arasına defne yaprağı ve taze nane yaprağı koyarak kokuyu giderebilirsiniz.

Evde pişirme işlemi bittikten sonra hoş ve hafif kokulu bir tütsü yakmakta, balık kokusunu gidermek için tercih edilebilir.

Etiketler: Balık , balık kokusu , balık kokusu nasıl geçer?
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri