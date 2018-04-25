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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hayat
Doğan BURDA
25.04.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Bacaklarınızı jiletlerken yaptığınız 5 hata

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Bacaklarınızı jiletlerken yaptığınız 5 hata

Baharın gelmesiyle birlikte kısa pantolonlar ve mini etekler saklandıkları yerden çıktılar. O halde şimdi parıl parıl parıldayan bacaklara sahip olmamız gerekiyor. Bunun en pratik yöntemi ise şüphesiz jilet yapmak. Ancak jilet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.

Çok hızlı davranmayın

Jiletin Pratik bir yöntem olduğunu söyledik ama bu demek değil ki başladığımız yerden sonuna kadar tek bir hamlede bitireceğiz. Bunu yaparsanız yaralanmaların önüne geçemez, gözden kaçırdığınız noktaların olmasını  engelleyemezsiniz. Bu nedenle kısa kısa hareketlerle parça parça yapın. Çok daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz.

Bacaklarınızı jiletlerken yaptığınız 5 hata

Bıçağınızı sık sık değiştirin

Traş bıçağınızı değiştirmenin vaktinin geldiğini size iki şey söyleyecektir: Bir matlaşan jiletler, iki soluklaşan nemlendirici şeritler. Bu ikisini gördüğünüzde jiletinizi mutlaka değiştirmelisiniz. Aksi takdirde hem aynı bölgeye bir kaç kez vuruş yapmak zorunda kaldığınız için o bölgeyi tahriş edersiniz hem de iltihaplanmalara davetiye çıkarırsınız. Bu nedenle dermatologlara göre bir jileti en fazla 10 kez kullanmalısınız. O da iyi sakladığınız durumlarda.

Arada peeling yapın

Düzenli olarak jilet yapıyorsanız arada ölü deri hücreleri kılların düzgün çıkmasına engel olabilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda jileti bir kaç kez aynı yerden geçirmek yerine peeling yapmalısınız. Peeling ölü hücrelerin atılmasına ve kılların daha rahat çıkmasına yardımcı olacaktır.

Bacaklarınızı jiletlerken yaptığınız 5 hata

Jileti duş sonrasına bırakın

Jilet yapma işlemini duş rutininin en sonuna bırakmak en iyisidir. Duşta geçirdiğiniz zaman kılların yumuşamasına neden olur ve köklerini açar. Bu da daha iyi tıraş olmanızı sağlar ve jilet sonrası yanmayı önler. Bu nedenle duş bitmeden jilet yapmak en doğru seçimdir.

Bacaklarınızı jiletlerken yaptığınız 5 hata

Tıraş kremi kullanın

Sabun, tıraş bıçağı ve cildiniz arasında bir bariyer sağlamaz ve ayrıca bıçakları tıkayabilir. Tıraş kremi en iyi seçenektir. Çünkü kılları yumuşatmak için tasarlanmıştır ve kılları kaplayıp, suyun emilmesini sağlar. Kılın kesilmesi için gereken kuvveti azaltır. Eğer traş kremi bittiyse saç kremi iyi bir alternative olacaktır.

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