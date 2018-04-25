Bacaklarınızı jiletlerken yaptığınız 5 hata
Baharın gelmesiyle birlikte kısa pantolonlar ve mini etekler saklandıkları yerden çıktılar. O halde şimdi parıl parıl parıldayan bacaklara sahip olmamız gerekiyor. Bunun en pratik yöntemi ise şüphesiz jilet yapmak. Ancak jilet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.
Çok hızlı davranmayın
Jiletin Pratik bir yöntem olduğunu söyledik ama bu demek değil ki başladığımız yerden sonuna kadar tek bir hamlede bitireceğiz. Bunu yaparsanız yaralanmaların önüne geçemez, gözden kaçırdığınız noktaların olmasını engelleyemezsiniz. Bu nedenle kısa kısa hareketlerle parça parça yapın. Çok daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz.
Bıçağınızı sık sık değiştirin
Traş bıçağınızı değiştirmenin vaktinin geldiğini size iki şey söyleyecektir: Bir matlaşan jiletler, iki soluklaşan nemlendirici şeritler. Bu ikisini gördüğünüzde jiletinizi mutlaka değiştirmelisiniz. Aksi takdirde hem aynı bölgeye bir kaç kez vuruş yapmak zorunda kaldığınız için o bölgeyi tahriş edersiniz hem de iltihaplanmalara davetiye çıkarırsınız. Bu nedenle dermatologlara göre bir jileti en fazla 10 kez kullanmalısınız. O da iyi sakladığınız durumlarda.
Arada peeling yapın
Düzenli olarak jilet yapıyorsanız arada ölü deri hücreleri kılların düzgün çıkmasına engel olabilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda jileti bir kaç kez aynı yerden geçirmek yerine peeling yapmalısınız. Peeling ölü hücrelerin atılmasına ve kılların daha rahat çıkmasına yardımcı olacaktır.
Jileti duş sonrasına bırakın
Jilet yapma işlemini duş rutininin en sonuna bırakmak en iyisidir. Duşta geçirdiğiniz zaman kılların yumuşamasına neden olur ve köklerini açar. Bu da daha iyi tıraş olmanızı sağlar ve jilet sonrası yanmayı önler. Bu nedenle duş bitmeden jilet yapmak en doğru seçimdir.
Tıraş kremi kullanın
Sabun, tıraş bıçağı ve cildiniz arasında bir bariyer sağlamaz ve ayrıca bıçakları tıkayabilir. Tıraş kremi en iyi seçenektir. Çünkü kılları yumuşatmak için tasarlanmıştır ve kılları kaplayıp, suyun emilmesini sağlar. Kılın kesilmesi için gereken kuvveti azaltır. Eğer traş kremi bittiyse saç kremi iyi bir alternative olacaktır.
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