Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan kimdir?
Volkan Aslan ile Aylin Coşkun, dün akşam dünyaevine girdi. İkilinin düğününde binlerce kilolarca altın takıldı. Peki, Aylin Coşkun'un Volkan Aslan kimdir? İşte, Volkan Aslan hakkında merak edilen bazı bilgiler
Aylin Coşkun'un eşi Volkan Aslan, magazin gündemini yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Eşi Volkan Aslan'dan 10 kilo mehir isteyen Aylin Coşkun, dün akşam gerçekleşen düğünde ise yine kilolarca altınla karşılaştı.
AYLİN COŞKUN'UN EŞİ VOLKAN ASLAN KİMDİR?
Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Aylin Coşkun ile Volkan Aslan'ın 12 yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.
Aylin Coşkun ise 1976 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.
Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.
2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.
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