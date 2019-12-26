Aydın Aydın kimdir ve kaç yaşında?

Aydın Aydın, 04 Şubat 1969'da Hakkari'nin Bağışlı köyünde dünyaya geldi. Sosyal sorumluluk projelerine türkülerle destek veren Aydın Aydın, sanat yaşamına 1994 yılında adım attı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları mezun oldu. Yıllarca İstanbul'da Halk Eğitim Merkezlerinde, okullarda profesyonelce halk oyunları eğitmenliği yaptı. Çalıştırdığı ekiplerine birçok Türkiye birinciliği kazandırdı.

Halk oyunlarında Türkiyedeki bütün yöreleri profesyonelce oynayan Aydın Aydın, 1987 yılında Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu Halk müziği ve Halk oyunları yarışmasında Hakkari'ye tarihinde ilk defa Türkiye birinciliğini kazandıran sanatçıdır.

Sanatçı, halk oyunları dışında da bir çok enstrüman çalmaktadır. Bağlama, dilsiz kaval, ritim gruplarını da çalmaktadır. Sinema alanında Vizontele filminde de rol alan Aydın Aydın, Zap Suyu uzun havasını seslendirmiştir. Ayrıca birçok dizide türküler seslendirmiştir.

17 yılda 8 albüm çıkartan Aydın Aydın türküleri ile fark yaratan ilginç klipleriyle tanınmaktadır. Farklı ve dikkat çekici bir sanatı olan Aydın Aydın, Su Sesi, Pıt Pet türküleri gibi çalışmalarla çevre duyarlılığı konusunda gönüllü olarak sosyal sorumluluk projeleri de üretmiştir. Türkücü olmadan önce çobanlık yapan Aydın Aydın Deniz ve Arda adında 2 erkek çocuk babasıdır.