Atilla Saral kimdir kaç yaşında ve nerelidir? Atilla Saral'ın oynadığı diziler
Atilla Saral, evlilik haberlerinin ardından araştırılan isimlerden birisi oldu. Türkiye'nin ilk erkek mankenlerinden birisi olan Atilla Saral, birçok projede rol almıştır. Peki, Atillla Saral kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
27 Mart 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Atilla Saral, aslen Yozgatlıdır. Kendisini Türkiye'de erkek manken denilince akla gelen ilk isimlerden biri olarak tanımlamaktadır.
Atilla Saral, sektör hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir;
"İstanbul’da 1987 yılından bu tarafa mankenlik yapıyorum. Şu anda hâlâ bazı özel firmaların defilelerine çıkıp, tanıtım kataloglarını çekiyorum. TV’lerde diziler yayınlanmaya başlayınca, ilk diziyi TRT ile çekmeye başladık. Hanımın Çiftliği adlı TRT’de yayınlanan bir dizide rol aldım. Daha sonra TGRT ve diğer kanallara dizi çekmeye başladım. Yaklaşık 10 tane sinema filmim ve 10 tane TV dizim var. Bunlar isim yapmış ve seyircisi dolmuş dizilerdir. Daha sonra şöhret dizisini çektim. Bir devrim olacak dizisi 6 yıl sürdü ve 178 haftadır. Mankenlikte en üst zirveye geldim. TV dizileri maddi yönden gelir getiren bir sektördür. Haftalık diziler tutarsa, bir yıl yayınlanıyor. TV dizileri çok farklı, keyif verici bir durumdur. Dizi seri bir üretim gibi oldu. Dizide görev verildiği zaman haftanın üç günü görevinizi yapıp, memur gibi çıkıyorsunuz. Bu nedenle sinemanın havasını daha çok seviyorum."
OYNADIĞI DİZİLER
1989 Manken
1991 Ahmet Hamdi Bey ailesi
1992 İki kız kardeş (Serdar)
1995 Gizli aşk (Faruk Eroğlu)
1996 Geceler (Tarık)
1997 Böyle mi olacaktı (Murat)
2000 El kızı
2003 Gelin (Bedrettin)
2005 Şöhret (Tuğra soygüder)
OYNADIĞI FİLMLER
2008 Son Cellat
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