Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir ve kaç yaşında?
Atilla Doğukan Türkyılmaz, özel hayatı ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Keloğlan filminde başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkan Atilla Doğukan Türkyılmaz, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, oynadığı projeler ve bazı bilgiler
Atilla Doğukan Türkyılmaz, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından tiyatro yeteneği olduğu fark edildi. Okul içindeki bir çok etkinlikte yer aldı. 1. sınıfta bir otomobil markasının reklamında CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra Beni Babama Götür adlı Kanal 7 yapımı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 senesinde Usta adlı sinema filminde oynadı.
2012 senesine kadar küçük roller canlandırdı, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012'de ekranlara TRT 1'in 6 Mantı adlı aile dizisindeki Emin karakteri ile geri döndü.
Türkyılmaz, Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı.
Kaçak Gelinler adlı dizide de MEMO karakterine hayat verdi.
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