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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
18.06.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir ve kaç yaşında?

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Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir ve kaç yaşında?

Atilla Doğukan Türkyılmaz, özel hayatı ve kariyeri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Keloğlan filminde başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkan Atilla Doğukan Türkyılmaz, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, oynadığı projeler ve bazı bilgiler

Atilla Doğukan Türkyılmaz, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından tiyatro yeteneği olduğu fark edildi. Okul içindeki bir çok etkinlikte yer aldı. 1. sınıfta bir otomobil markasının reklamında CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra Beni Babama Götür adlı Kanal 7 yapımı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 senesinde Usta adlı sinema filminde oynadı.

2012 senesine kadar küçük roller canlandırdı, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012'de ekranlara TRT 1'in 6 Mantı adlı aile dizisindeki Emin karakteri ile geri döndü.

Türkyılmaz, Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı.

Kaçak Gelinler adlı dizide de MEMO karakterine hayat verdi.

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