Ata Nirun kimdir?
Ata Nirun, müzisyenlik kimliği haricinde astroloji yetenekleri ile ön plana çıkmıştır. Televizyonlarda yazarlık yapan Ata Nirun, yönetici ve programcılık yapmıştır. Peki, Ata Nirun kimdir? İşte, birçok kitabın yazarı da olan Ata Nirun hakkında bazı bilgiler
Ata Nirun, 1948’de İstanbul’da doğdu. 1964-1970 arasında müzisyen, 1973-1982 arası Eczacıbaşı Grubu’nda istatistik uzmanı olarak çalıştı. Çeşitli gazetelerde, televizyonlarda yazar, yayıncı, yönetici ve programcı olarak görev yaptı, belgesel filmler hazırladı. Mitoloji, parapsikoloji, astroloji, inanç turizmi konularında araştırmalarda bulundu, çeşitli kurs, seminer ve kongrelere katıldı. John Spencer, Philip Mantle, Erich von Daniken, Colin Wilson gibi, bilinmeyen dünyasının önemli isimleriyle çalıştı.
Ata Nirun halen Hürriyet Gazetesi ve e-kolay web gruplarında, bu alanda editörlük yaptı. Günümüzdeki "Atlantis ve Mulular", "Bilinmeyen Meryem Ana" ve "20. Yüzyıl Kronolojisi" adlı kitapları üzerinde çalıştı.
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