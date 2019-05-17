Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine can veren Onur Bay, biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Onur Bay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle