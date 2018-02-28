Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

Endişelerinizin temellerini öğrenin

Endişe üzerinizdeki stress arttığında ortaya çıkan bir kabustur. Sorumluluklarınız, olumsuz düşünceleriniz, çevresel baskı arttığında anksiyete de size el sallamaya başlar. Bu nedenle öncelikle anksiyeteye neden olan durumları gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Daha sonra bu durumlar için kendinize yüklenmemeyi öğrenmelisiniz. Siz de insansınız ve bazen bir şeylere yetemeyebilir, baskı altında hissedebilir ve bazı şeylere yetişemeyebilirsiniz. Bunun için kendinizden fazla şey beklememeyi öğrenin. Sizin üzerinizde beklentisi olan insanlara da bunu öğretin.

‘Şimdi’yi yaşamaya odaklanın

Kaygılarımız hep gelecekle ilgilidir. Geçmişle ilgili herhangi bir şey hakkında kaygı duymazsınız. Bu kadar kaygılı olmanızın nedeni de başınıza gelecek şeyin en kötüsü olduğunu düşünmektir. Bu da kontrolü elde tutma isteği, yüksek beklentiler oluşturmak ve bunları karşılamak için strese girmek anlamına gelir. Bunun için yapabileceğiniz en güzel şey, geleceğin kaygılarını bir kenara bırakmaya çalışıp, şimdiki ana odaklanmaktır. Yarını düşünmezseniz sizi kaygılandıran durumları da ortadan kaldırırsınız.

Basit yaşayın

En güzel fikirler en basit fikirlerdir. En iyi yaşam tarzı da basit yaşam tarzıdır. Bize öğretilenlen şimdiye kadar bunun tam tersi olduğundan hep daha fazlasını isteme gereği duyarız. Bu da beklentileri doğurur. Oysa kademeli olarak fazlalıklardan kurtulmak bu kaygılardan da kurtulmak demektir. Hayat zor değildir, onu biz zorlaştırırız.

Yazarak, somutlaştırın

Korkuları ve endişeleri yazmak onları bir nevi somutlaştırmaktır. Bu korkuları dış gözünüzle okuduğunuzda aslında onları kendi kafanızda büyüttüğünüzün farkına varmak kolaylaşır. Siz de mütemadiyen duygularınızla ilgili yazın. Bir süre sonra yazdığınız tüm kaygıların sizin hayal dünyanızdaki canavarlar olduğunu ve aslında çok da büyük olmadıklarını göreceksiniz.