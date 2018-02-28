Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğan BURDA
28.02.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

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Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

Yaşadığımız hayatta bir şeylere endişelenmemek pek mümkün değil. Bu stress dolu hayatta; ilişkimizle, işimizle, sağlığımızla ilgili kaygı duymamak pek mümkün değil. Ancak durum bir adım daha ilerlediğinde bu kaygı durumu başlı başına bir stress yaratmaya başladıysa ve hayatınızı yaşamayı engelleyici bir hale geldiyse orada bir şeylere dur demenin vakti gelmiş demektir. Bunu ister bir psikolog yardımıyla yapın, ister bireysel olarak üstesinden gelmeye çalışın anksiyeteyle savaşmak için istekli olmanız lazım. İşte bu konuda size yardımcı olabilecek bir kaç tavsiye.

Endişelerinizin temellerini öğrenin

 Endişe üzerinizdeki stress arttığında ortaya çıkan bir kabustur. Sorumluluklarınız, olumsuz düşünceleriniz, çevresel baskı arttığında anksiyete de size el sallamaya başlar. Bu nedenle öncelikle anksiyeteye neden olan durumları gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarmalısınız. Daha sonra bu durumlar için kendinize yüklenmemeyi öğrenmelisiniz. Siz de insansınız ve bazen bir şeylere yetemeyebilir, baskı altında hissedebilir ve bazı şeylere yetişemeyebilirsiniz. Bunun için kendinizden fazla şey beklememeyi öğrenin. Sizin üzerinizde beklentisi olan insanlara da bunu öğretin.

Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

 ‘Şimdi’yi yaşamaya odaklanın

Kaygılarımız hep gelecekle ilgilidir. Geçmişle ilgili herhangi bir şey hakkında kaygı duymazsınız. Bu kadar kaygılı olmanızın nedeni de başınıza gelecek şeyin en kötüsü olduğunu düşünmektir. Bu da kontrolü elde tutma isteği, yüksek beklentiler oluşturmak ve bunları karşılamak için strese girmek anlamına gelir. Bunun için yapabileceğiniz en güzel şey, geleceğin kaygılarını bir kenara bırakmaya çalışıp, şimdiki ana odaklanmaktır. Yarını düşünmezseniz sizi kaygılandıran durumları da ortadan kaldırırsınız.

Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

 Basit yaşayın

 En güzel fikirler en basit fikirlerdir. En iyi yaşam tarzı da basit yaşam tarzıdır. Bize öğretilenlen şimdiye kadar bunun tam tersi olduğundan hep daha fazlasını isteme gereği duyarız. Bu da beklentileri doğurur. Oysa kademeli olarak fazlalıklardan kurtulmak bu kaygılardan da kurtulmak demektir. Hayat zor değildir, onu biz zorlaştırırız.

 Yazarak, somutlaştırın

 Korkuları ve endişeleri yazmak onları bir nevi somutlaştırmaktır. Bu korkuları dış gözünüzle okuduğunuzda aslında onları kendi kafanızda büyüttüğünüzün farkına varmak kolaylaşır. Siz de mütemadiyen duygularınızla ilgili yazın. Bir süre sonra yazdığınız tüm kaygıların sizin hayal dünyanızdaki canavarlar olduğunu ve aslında çok da büyük olmadıklarını göreceksiniz.

Anksiyeteyle başa çıkabilmenin 4 etkili yolu

 

 

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