Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

Emma Stone

Örümcek Adam’dan La La Land’e bir çok iyi filmde rol alan ve Oscar’larda bir altın gibi parıldayan Emma Stone küçük yaştan beri panic atakla mücadele veren ünlülerden biri. Kendine son derece güvenli görünüşünün altında aslında son derece ürkek biri yatıyor. Emma Stone bir röportajında başına gelenleri şöyle anlatıyor: ‘ İlk ke panik atak geçirdiğimde arkadaşımın evindeydim ve evin yandığını sanıyordum. Annemi aradım ve beni eve götürmesini söyledim. Sonraki 3 yıl boyunca her sabah önce bir hemireye göründükten sonra hayatıma devam ettim. Annemden günün nasıl geçeceğini bana anlatmasını isterdim.’

Stone, panik ataklarının sürdüğünü ama oyunculuğun ve komedinin bu durumla başa çıkmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Jennifer Lawrence

Güçlü ve ateşli Katniss Everdeen olarak tanıdığımız Jennifer Lawrence aslında oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Kendini değersiz hissettiği için anksiyeteyle başa çıkmaya çalışan Lawrence bir röportajında durumunu şöyle anlatıyor: ‘Kendimi küçük görüyordum ve hiç bir şey yapamayacağımı düşünüyordum. Ancak bir gün annemden beni New York’ta oyunculuk seçmelerine götürmesini istedim. Orada sahnedeyken annem benim değişimimi gördü ve içimdeki kaygıların nasıl azaldığını farketti. Uzun zamandır görmediği neşeli ve ışık saçan kızını tekrar gördü ve bana hep destek oldu. Ben de oyunculukla yolumu buldum ve kendimi yeniden yetenekli hissettim.’

Sarah Silverman

Milyonlarca insanın güldüğü Sarah Silverman aslında zor zamanlar geçiren bir ünlü. Çünkü onun anksiyetesi beraberinde depresyon ve panic atağı da getiriyor. Glamour’a yaptığı bir açıklama da Silverman yaşadıklarını şöyle anlatıyor: ‘ Panik ataklarım nedeniyle arkadaşlarımla aylarca görüşmedim ve okula gitmedim. İnsanlar yaşadıkları her şey için panic atak diyor ama aslında bunun ne olduğunu bildiklerini sanmıyorum. Her nefes zorlaşır ve öldüğünüzü sanırsınız. Bu korkunç bir şey. Üstelik sonrasında da depresyon beraberinde gelir.’ Silverman ilaç ve terapiyle bu hastalıkla mücadele ettiğini söylüyor.