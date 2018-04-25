Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hayat
Doğan BURDA
25.04.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

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Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

Anksiyete, yemek yemenizi, sosyalleşmenizi ve hatta düzgün nefes almanızı bile engelleyebilen güçlü bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele eden insanların stress düzeyleri diğer insanlardan oldukça yüksektir ve beraberinde depresyondan obsesif kompulsif bozukluklara bir çok diğer hastalığı da getirebilir. Üstelik bu hastalıkla mücadele eden insan sayısı sandığınızdan çok daha fazladır. Sadece ABD’de nüfusun %18’i anksiyeteyle uğraşmaktadır. Bu insanların içinde ünlülerin de olması şaşırtıcı değildir. Üstelik bu ünlüler hastalıklarıyla ilgili konuşarak, bu hastalıkla mücadele eden diğer insanlara da durumun normalliğini ve utanılacak bir şey olmadığını göstermektedir. İşte anksiyeteyle başa çıkmaya çalışan ve bu konuda insanlara ilham olan ünlü isimler.

Emma Stone

Örümcek Adam’dan La La Land’e bir çok iyi filmde rol alan ve Oscar’larda bir altın gibi parıldayan Emma Stone küçük yaştan beri panic atakla mücadele veren ünlülerden biri. Kendine son derece güvenli görünüşünün altında aslında son derece ürkek biri yatıyor. Emma Stone bir röportajında başına gelenleri şöyle anlatıyor: ‘ İlk ke panik atak geçirdiğimde arkadaşımın evindeydim ve evin yandığını sanıyordum. Annemi aradım ve beni eve götürmesini söyledim. Sonraki 3 yıl boyunca her sabah önce bir hemireye göründükten sonra hayatıma devam ettim. Annemden günün nasıl geçeceğini bana anlatmasını isterdim.’

Stone, panik ataklarının sürdüğünü ama oyunculuğun ve komedinin bu durumla başa çıkmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

Jennifer Lawrence

Güçlü ve ateşli Katniss Everdeen olarak tanıdığımız Jennifer Lawrence aslında oldukça kırılgan bir yapıya sahip. Kendini değersiz hissettiği için anksiyeteyle başa çıkmaya çalışan Lawrence bir röportajında durumunu şöyle anlatıyor: ‘Kendimi küçük görüyordum ve hiç bir şey yapamayacağımı düşünüyordum. Ancak bir gün annemden beni New York’ta oyunculuk seçmelerine götürmesini istedim. Orada sahnedeyken annem benim değişimimi gördü ve içimdeki kaygıların nasıl azaldığını farketti. Uzun zamandır görmediği neşeli ve ışık saçan kızını tekrar gördü ve bana hep destek oldu. Ben de oyunculukla yolumu buldum ve kendimi yeniden yetenekli hissettim.’

Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

Sarah Silverman

Milyonlarca insanın güldüğü Sarah Silverman aslında zor zamanlar geçiren bir ünlü. Çünkü onun anksiyetesi beraberinde depresyon ve panic atağı da getiriyor. Glamour’a yaptığı bir açıklama da Silverman yaşadıklarını şöyle anlatıyor: ‘ Panik ataklarım nedeniyle arkadaşlarımla aylarca görüşmedim ve okula gitmedim. İnsanlar yaşadıkları her şey için panic atak diyor ama aslında bunun ne olduğunu bildiklerini sanmıyorum. Her nefes zorlaşır ve öldüğünüzü sanırsınız. Bu korkunç bir şey. Üstelik sonrasında da depresyon beraberinde gelir.’ Silverman ilaç ve terapiyle bu hastalıkla mücadele ettiğini söylüyor.

Anksiyete hastası olan 3 ünlü isim

 

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