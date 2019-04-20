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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Anıl Altan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Anıl Altan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Anıl Altan, son dönemlerde sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Pelin Akil'le hayatını birleştiren Anıl Altan, oynadığı dizilerle de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Anıl Altan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Anıl Altan, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor.

Anıl Altan, dizi, tiyatro, sinema ve reklam alanlarında gösterdiği başarılarla tanınmaktadır.

Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.

EĞİTİM

2015 Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema TV Yüksek Lisans

2014 Bahar Kerimoğlu - Oyunculuk Eğitimi

2013-2014 Akademi 35,5 Oyunculuk Eğitimi

2012 Kocaeli Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği

2011 Burak Aksak Oyunculuk Eğitimi

TİYATRO

2014 Sahnekarlar

DİZİ

2017 Çember

2016 Güneşin Kızları

2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün

2014 Boynu Bükükler

2012-2013 Arka Sıradakiler Umut

SİNEMA

2018 Bittin Sen

2016 Yarım Kalan

2016 Karayel

REKLAM

2015 Vodafone Red

2015 Ülker Çikolata

2010 Mavi Jeans

2010 Şölen Çikolata

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