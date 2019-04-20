Anıl Altan kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Anıl Altan, son dönemlerde sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Pelin Akil'le hayatını birleştiren Anıl Altan, oynadığı dizilerle de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Anıl Altan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Anıl Altan, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor.
Anıl Altan, dizi, tiyatro, sinema ve reklam alanlarında gösterdiği başarılarla tanınmaktadır.
Anıl Altan, 29 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Kariyerine modellikle başlayan ancak oyunculukla devam eden Anıl Altan bir dönem modellik yaptıktan sonra oyuncu olmaya karar vermiştir. 2012 yılında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Boynu Bükükler ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol alan genç oyuncu, 2016 yılında aynı projede tanıştığı Pelin Akil ile nikah masasına oturdu. Eğlenceli çift, zaman zaman Instagram hesapları üzerinden yayınladıkları hikayelerle dikkatleri üzerine topluyor.
EĞİTİM
2015 Maltepe Üniversitesi Radyo Sinema TV Yüksek Lisans
2014 Bahar Kerimoğlu - Oyunculuk Eğitimi
2013-2014 Akademi 35,5 Oyunculuk Eğitimi
2012 Kocaeli Üniversitesi - Jeofizik Mühendisliği
2011 Burak Aksak Oyunculuk Eğitimi
TİYATRO
2014 Sahnekarlar
DİZİ
2017 Çember
2016 Güneşin Kızları
2014-2015 Kaderimin Yazıldığı Gün
2014 Boynu Bükükler
2012-2013 Arka Sıradakiler Umut
SİNEMA
2018 Bittin Sen
2016 Yarım Kalan
2016 Karayel
REKLAM
2015 Vodafone Red
2015 Ülker Çikolata
2010 Mavi Jeans
2010 Şölen Çikolata
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