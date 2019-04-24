Alper Erözer kimdir? Konser izdihamında elinden yaralandı
Son şarkısı “Tek Bir Yeminle” ile müzik listelerine giriş yapan genç yıldız Alper Erözer, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu. Peki, konser esnasında hayranlarıyla buluştuğu esnada elinden yaralanan Alper Erözer kimdir?
7.000 hayranının katılım sağladığı AVM'de şarkılarını söyleyen Alper Erözer, hayranlarıyla buluştuğu yoğun ilgiden dolayı yaşanan arbedede elinden yaralandı. Büyük bir kuyruk oluşturan ve imza alamayan hayranlarına söz veren Erözer, yakında yeniden geleceğini söyledi. Peki, 13 yaşında ilk albümünü çıkaran Alper Erözer kimdir?
ALPER ERÖZER KİMDİR?
Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de "Komşular" isimli dizide rol almıştır.
Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören, ünlü aranjör ve besteci Suat Aydoğan’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.
Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.
Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer, merakla beklenen ‘’Hey World World’’ albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
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