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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Alp Kırşan kimdir ve kaç çocuğu var?

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Alp Kırşan kimdir ve kaç çocuğu var?

Alp Kırşan, sunduğu programlarla ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir dönem Survivor'un sunucuları arasında yer alan Alp Kırşan, geçtiğimiz yıl artık bu görevde bulunmayacağını açıklamıştı. Peki, Alp Kırşan kimdir ve kaç çocuğu var? İşte, Alp Kırşan hakkında merak edilen bazı bilgiler

Alp Kırşan, kaç çocuğu olduğu ve eşinin kim olduğu gibi bilgilerle araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Alp Kırşan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Acun Medya'dan geçtiğimiz yıl ayrıldığını açıklayan Alp Kırşan hakkında bazı bilgiler

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 tarihinde dünyaya geldi. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezun olduktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde lisansını tamamladı.

Spor ve Sanat Akademisi mezunu olan Alp Kırşan’ın hayatı 2000'de katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla hayatı değişti. Bu yarışmada birinci oldu, Best Model of the World yarışmasında ise üçüncü oldu. İlk kez Sabah Şekerleri programında sunucu olarak, Özlem Yıldız'ın partneri olarak kamera karşısına geçti. 2007'de Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Oyunun Oyunu oyunuyla profesyonel oldu. Ayrıca 2011'de yayınlanan Yok Böyle Dans adlı yarışmada yarıştı. Irmak Ünal, oyuncu Damla Debre ve Buzda Dans yarışmasındaki partneri Julia Novikov'la ilişkiler yaşadı. Akasya Durağı, Kampüsistan ve Pembe Patikler gibi dizi projelerinde yer alan Alp Kırşan, 27 Ekim 2014 tarihinde Akasya Durağı dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlenen çiftin,10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu oldu. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2012 sezonunda yarışan Alp Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında sunuculuk görevlerini gerçekleştirmiştir.

Şu anda Star TV ekranlarında Kapanmadan Kazan isimli programı sunmaktadır ve 3 çocuğu vardır.

ALP KIRŞAN ACUN MEDYA'DAN NEDEN AYRILDIĞINI ANLATTI

HERKES ‘SURVİVOR’DAN NEDEN AYRILDIĞINIZI MERAK EDİYOR...

‘Survivor’dan ayrılma kararımı son ‘Survivor’ bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı.

AYRILINCA ÜZÜLDÜNÜZ MÜ?

Üzülmez olur muyum? Elbette üzüldüm. Sonuçta uzun süre beraber çalıştık. Ekip arkadaşlarınız ve yarışmacılarla bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Sizden büyük bile olsalar kardeşleriniz gibi görüyorsunuz. Yaptıkları hatalarda bile onların yerine üzülüyorsunuz. Ben genelde oyunu kaybeden taraf için çok üzülürdüm. Bunlar her an yaşayamayacağın çok duygusal paylaşımlar. Güzel duygular... Bu aileden, kardeşlerimden uzak kalacağım için çok üzülsem de şu an eşim ve çocuklarımla birlikte olduğum için çok memnunum.

ACUN ILICALI İLE BİR KIRGINLIĞINIZ VAR MI? HÂLÂ GÖRÜŞÜYOR MUSUNUZ?

Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır.

TEKRAR ‘SURVİVOR’I SUNMANIZI İSTESELER KABUL EDER MİSİNİZ?

Çocuklarımın yaşları henüz çok küçük ve babalarına en ihtiyaç duydukları dönemden geçiyoruz. Eşim ve çocuklarımın yanında olmak benim için çok değerli. İleriki yıllarda neden olmasın?

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