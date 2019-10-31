Almeda Abazi kimdir ve kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
Almeda Abazi, Arnavut asıllı Türk modeldir. Arnavutluk'ta katıldığı güzellik yarışmasında birinci olan Almeda Abazi ardından Kainat Güzeli seçilmiştir. Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında dünyaevine giren Almeda Abazi, birçok film ve dizide de rol almıştır. Peki, Almeda Abazi kimdir ve kaç yaşında? İşte, Almeda Abazi'nin oynadığı dizi ve filmler
Almeda Abazi, bir dönem Muhteşem Yüzyıl kadrosunda da yer almıştır. Survivor All Star yarışmasında da yer alan Almeda Abazi, 5 haftalık macerasının ardından adaya veda etmiştir. Peki, Almeda Abazi kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü ismin rol aldığı filmler ve diziler
ALMEDA ABAZİ KİMDİR?
13 Şubat 1992’de Arnavutluk’ta dünyaya geldi. Ülkesi Arnavutluk'ta katıldığı 3 güzellik yarışmasında da kraliçe seçilerek Miss Tiran, Miss Albania ve 2008 yılında Miss Globe Kainat Güzeli ödüllerini kazandı.
Lise Eğitimini İstanbul Özel Tarhan Kolejinde tamamlayan Almeda Abazi, İstanbul Aydın Üniversitesi Bil Sanat Akademisi oyunculuk bölümünde eğitim almıştır.
2009 yılında 6 gencin başından geçen esrarengiz bir olayın anlatıldığı "Konak" filminde rol alan Almeda Abazi, 2010 yılında "Şov Bizinıs" filminde de boy göstermiştir.
2011 yılında sunuculuğunu Burcu Esmersoy, ve Cem Ceminay’ın yaptığı, jüri üyeliğini Sait Sökmen, Tan Sağtürk, Acun Ilıcalı ve Azra Akın’ın yaptığı 2. sezon "Yok Böyle Dans" yarışmasına katılarak; Özge Ulusoy, Helin Avşra, Alpo Kırşan, Aydın, Altay İlhan Mansız, Nez, İvana Sert, Cem Ceminay, Özlem Yıdız, Aşkın Nur Yengi, Hakan Peker, Şenol İpek ve Burcu Çetinkaya ile yarışmıştır.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin 4. sezonunda kadroya dahil olmuş ve "Valeria" karakterini canlandırmıştır.
2015 yılında Survivor All-Star’da yarışan Almeda Abazi, yarışmanın 5. haftasında yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda etmişti.
Almeda Abazi, 2017'de bir süredir birlikte olduğu oyuncu Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturmuştu.
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