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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayat
01.05.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Aleyna Solaker kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Aleyna Solaker kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Aleyna Solaker, katıldığı programlar ve özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde boy gösteren Aleyna Solaker, 6 yaşındayken dizi kariyerine adım atmıştı. Peki, Aleyna Solaker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Aleyna Solaker, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. İşte, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı o isim hakkında bazı bilgiler

Aleyna Solaker, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimine Bilgi Üniversitesi’nde Tiyatro Eğitimi bölümünde devam etmektedir. Küçük yaştan bu yana sanatla iç içe olan Aleyna Solaker, 6 yaşında iken Kuş Dili dizisinde rol aldı. Ardından Dersimiz Atatürk sinema filminde oynadı. Aleyna Solaker’in asıl çıkışı ise  bir yetimhanede ayni kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsünü anlatan 2016 yapımı Kırgın Çiçekler oldu. Hazar Motan, Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerle başrolü paylaştığı bu dizide Meral karakterine hayat verdi.

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