Aleyna Solaker kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
Aleyna Solaker, katıldığı programlar ve özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde boy gösteren Aleyna Solaker, 6 yaşındayken dizi kariyerine adım atmıştı. Peki, Aleyna Solaker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Aleyna Solaker, son günlerde araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. İşte, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı o isim hakkında bazı bilgiler
Aleyna Solaker, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimine Bilgi Üniversitesi’nde Tiyatro Eğitimi bölümünde devam etmektedir. Küçük yaştan bu yana sanatla iç içe olan Aleyna Solaker, 6 yaşında iken Kuş Dili dizisinde rol aldı. Ardından Dersimiz Atatürk sinema filminde oynadı. Aleyna Solaker’in asıl çıkışı ise bir yetimhanede ayni kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsünü anlatan 2016 yapımı Kırgın Çiçekler oldu. Hazar Motan, Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerle başrolü paylaştığı bu dizide Meral karakterine hayat verdi.
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